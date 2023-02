Les véhicules autonomes de Waymo bientôt lancés sur les routes de Los Angeles

À la fin de l'année dernière, Waymo, la division d’Alphabet dédiée à la conduite autonome, a obtenu un permis de l'État de Californie pour sa flotte de véhicules sans conducteur. Après une expérimentation plus ou moins réussie à San Francisco, l’entreprise étend sa zone de tests. Elle compte mettre ses crossovers électriques Jaguar I-Pace chargés de caméras, de lidars et autres capteurs sur les routes de Los Angeles au cours des deux prochaines semaines.

Waymo cartographie depuis 2019 plusieurs quartiers de la "cité des anges", dont Downtown, Miracle Mile, Koreatown et Westwood, mais l'entreprise a décidé de commencer ses tests à Santa Monica avant de les étendre à d’autres zones. Pour le moment, seuls les employés ainsi que les conducteurs du programme Waymo Research Trusted Tester pourront en profiter, et ce, uniquement en dehors des heures de pointe, soit entre 22h et 6h du matin, l’idée étant de ne pas trop perturber la circulation déjà très dense à LA.

Éviter de causer les mêmes problèmes qu’à San Francisco

La division d’Alphabet promet qu’elle met continuellement à jour son logiciel de conduite autonome pour éviter de bloquer la circulation à Los Angeles, comme elle l'a récemment fait à San Francisco, lorsqu'un de ses véhicules s'est arrêté sans raison au milieu d'une intersection très empruntée et n’en n’a plus bougé jusqu’à ce que les agents de maintenance arrivent, plusieurs minutes après.

Le mois dernier, inquiétés par la multiplication de ce genre d’incidents causés par les robots taxis depuis le début de l’expérimentation, les élus de la ville de San Francisco avaient écrit à la California Public Utilities Commission, le régulateur en charge des infrastructures du territoire, pour lui demander de ralentir l'expansion des tests de Waymo, mais aussi de Cruise, la filiale de General Motors.

Des financements élevés et pas de rentrée d'argent

C’est un peu le serpent qui se mord la queue. Pour pouvoir lancer un service de transport payant en Californie, Waymo doit attendre que le Department of Motor Vehicles de l'État lui délivre un permis à cet effet, ce qui n’arrivera que lorsque l’entreprise aura fait la démonstration de la sécurité de son système. Mais pour prouver cette fiabilité, elle doit dépenser dans des tests et des améliorations alors qu'elle ne perçoit aucun revenu.

C’est ainsi que l’essor des véhicules autonomes se révèle nettement plus lent que ce que l’on imaginait à leurs balbutiements, la demande de financement est très élevée et la commercialisation prend du temps. Bien que Waymo fasse partie des programmes de technologie autonome les mieux financés, il n'a pas été épargné par les suppressions d'emplois effectuées par Alphabet en janvier.