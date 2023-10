La start-up NANO Corp lève 4,2 millions d'euros pour sa solution de surveillance des réseaux

Quatre ans après son lancement par d'anciens experts du ministère de la défense, la start-up NANO Corp poursuit son ascension parmi les pépites françaises de la cybersécurité. Elle vient de lever 4,2 millions d'euros en fonds propres auprès d'investisseurs variés : G+D Ventures, qui a mené le tour de table, Elaia Partners, Klecha & Co et Inovia Capital Precede Fund I. Avec ces nouveaux capitaux, le CEO de la société Fanch Francis et ses associés souhaitent accélérer leur développement en Europe.



Ils commercialisent au quotidien un NDR (network detection and response), soit une solution logicielle qui vient s'arrimer aux réseaux de ses entreprises clientes pour les surveiller et repérer d'éventuelles intrusions cybercriminelles. Breveté par NANO Corp en 2021, cet outil analyse "ces paquets de données qui circulent entre les machines", explique Fanch Francis, et est capable, lorsqu'il détecte une anomalie, de réaliser une analyse forensique, de prouver l'attaque et d'alerter les acteurs pour qu'elle soit endiguée rapidement.

Une solution appréciée des grandes entreprises

Dans un contexte de cybermenace importante, NANO Corp fait donc le pari de s'intéresser aux réseaux. Les humains et les machines qu'ils relient quotidiennement ne sont pas en effet les seules portes d'entrée des cybercriminels. "Le réseau est un vecteur essentiel d'attaque, un segment qui doit absolument être couvert dans une panoplie de cybersécurité complète", assure le CEO de la start-up, fort d'une expérience de 18 ans au ministère de la défense.



Pour se prémunir d'attaques sur le réseau, toute organisation devrait ainsi être vigilante vis-à-vis de sa politique de sécurité, de sa configuration réseau ou des possibles pannes matérielles qui peuvent toucher ses systèmes et créer une brèche pour les attaquants. Dans les faits, les clients de NANO Corp sont avant tout des grandes entreprises. "Il faut une certaine maturité en cybersécurité pour penser à utiliser un NDR, note Fanch Francis. Cette solution est généralement le deuxième ou le troisième achat dans la panoplie", notamment chez les entreprises qui disposent de budgets restreints.



Reste que certains secteurs sont particulièrement friands de la solution logicielle de NANO Corp. En tête de liste, les opérateurs de télécommunications comme son client américain F5, suivis par le secteur bancaire et financier puis par l'industrie manufacturière, le transport et l'énergie.

L'Allemagne et l'Italie en priorité

À ce jour, la plupart des sociétés ayant acquis le NDR de NANO Corp sont francophones, explique Fanch Francis. Et ce malgré le fait que la start-up française soit à date le premier acteur européen de la cybersécurité à avoir été déployé sur un hyperscaler américain, à savoir Amazon Web Services (AWS). C'est d'ailleurs en partie cette dimension internationale de l'entreprise qui a convaincu les fonds d'investissement impliqués dans son dernier tour de table.



Le VC allemand G+D Ventures et la banque d'investissement basée en Italie Klecha & Co sont entrés au capital de NANO Corp pour permettre une croissance européenne plus importante. "L'Allemagne et l'Italie sont nos points focaux pour les 12 prochains mois", confirme le patron. Il entend se distinguer, avec sa solution déployable dans le cloud et on-premise, sur l'IT comme dans l'OT et sur tous les débits, de la brique open source Suricata, massivement utilisée dans la surveillance de réseaux bien que relativement ancienne et "très connue du grand public et donc forcément des attaquants".



Afin de nourrir ses ambitions de croissance, la start-up qui compte à ce jour 17 employés basés en France et ailleurs compte recruter, en priorité pour ses équipes commerciales et marketing. "On sera 21 d'ici la fin de l'année et près du double courant 2024", confirme Fanch Francis. Le label Deep Tech que NANO Corp a obtenu après de Bpifrance en janvier 2022 devrait l'aider à conserver son rôle unique dans la cybersécurité auprès d'acteurs et de talents français.