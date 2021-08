LG va investir 2,8 milliards de dollars pour concurrencer Samsung dans les écrans OLED pour smartphones

LG Display a annoncé mardi 17 août son intention d'investir 2,83 milliards de dollars dans la fabrication d'écran OLED de petite et moyenne taille. Si le fabricant s'illustre dans la fabrication de grands écrans de télévision, il est très en retard par rapport à son compatriote Samsung Display dès qu'il s'agit d'écrans de taille moindre, à destination de smartphones et tablettes.



L'investissement aura lieu à partir de ce mois-ci et s'étendra jusqu'en mars 2024, a précisé le fabricant sans fournir d'autres détails. Depuis plusieurs années le sud-coréen éprouve beaucoup de difficultés à maintenir sa division smartphone à flot, préférant concentrer ses efforts sur la production d'écran de très grande taille où il occupe une position de leader.



Concurrencer Samsung Display

Désormais avec ce nouvel investissement, LG Display vise à établir des lignes OLED de petite et moyenne taille (1 500 mm x 1 850 mm) et faire concurrence à Samsung Display qui représente à lui seul environ 80 % du marché mondial des écrans OLED dans ces formats. Récemment, Samsung a confirmé sa place de leader en multipliant les innovations, notamment à travers ses smartphones à écrans pliables.



LG Display prévoit une capacité de production de 60 000 écrans OLED de petite et moyenne taille dans son usine de Paju, en Corée du Sud. L'entreprise avait déclaré le mois dernier qu'elle examinait un plan d'expansion pour étendre la production de ses écrans OLED en plastique (POLED). Reste à savoir si LG parviendra réellement à se faire une place face à Samsung et à la concurrence chinoise.



On note également que la technologie MicroLED de prochaine génération va devenir déterminante au cours de la décennie et que Samsung tout comme LG doivent s'y préparer.