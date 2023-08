Licenciements chez Yahoo France, touché par la restructuration du groupe

Le vaste plan social de Yahoo, annoncé en février dernier et portant sur plus de 1600 postes, va se traduire par le départ de plus de la moitié des salariés de la filiale française, soit l'intégralité de son équipe commerciale. L'information a d'abord été rapportée par Mind Media. Un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) prévoit le départ fin août de 34 salariés sur 57, ne resteront que les équipes éditoriales et techniques.

Nouvelle stratégie

Ces licenciements interviennent dans le cadre de la restructuration du groupe, qui a décidé d'abandonner son activité de plateforme publicitaire destinée à la commercialisation automatisée des espaces des éditeurs (SSP pour supply side platform), non rentable, pour se concentrer sur sa plateforme DSP (demand side) destinée aux annonceurs de ses propres sites (dont le portail de contenus et le webmail). Il s'appuie pour cela sur son partenariat avec Taboola, dont Yahoo est devenu le premier actionnaire.

La France n'est pas le seul pays européen touché par la réorganisation. Les filiales espagnole et danoise sont même totalement fermées, le groupe privilégiant un pilotage commercial depuis le Royaume-Uni. En tout, le plan social du groupe prévoyait la division par deux des effectifs de son activité publicitaire dans le monde.

Yahoo appartient depuis 2021 au fonds Apollo Global Management, qui l'a acquis auprès de Verizon en même temps qu'AOL pour 5 milliards de dollars.