Licenciements, travail hybride, exode de Twitter... LinkedIn pourrait-il en profiter ?

La vague de licenciements à laquelle le secteur de la tech fait face représente-t-elle une opportunité pour LinkedIn ? Un article de CNN, publié dimanche 8 janvier, s’interroge. Il faut dire que le secteur "technologie et services de l’information" est le plus représenté sur le réseau social professionnel, constituant une base importante de ses utilisateurs (près de 11% des inscrits en 2017).

Dans un secteur de la tech bousculé, les chiffres affichés par LinkedIn détonnent. L'application mobile du réseau social professionnel, qui compte aujourd’hui 875 millions d’inscrits, a été téléchargée 58,4 millions de fois dans le monde en 2022 sur Google Play et Apple stores, soit une hausse de 10% par rapport à l'année précédente, selon le cabinet d'études américain Sensor Tower. Le chiffre d'affaires de l’entreprise aurait par ailleurs augmenté de 17% en glissement annuel en 2022, si l'on en croit les résultats publiés par Microsoft fin octobre.

Pandémie et crise économique en cause

L’augmentation de l'utilisation de LinkedIn serait en partie liée à la pandémie, selon Jennifer Grygiel, professeur associé et spécialiste des médias sociaux à l'université de Syracuse, qui a déclaré à CNN : "Il fallait faire de la distanciation sociale, nous étions en quarantaine et les gens travaillaient à distance, il y a donc eu un changement dans les possibilités de réseautage dans la vie réelle."

Mais elle est peut-être aussi liée à l’augmentation des recherches d’emploi. Le nombre de publications sur LinkedIn mentionnant "ouvert au travail" a augmenté de 22% en novembre par rapport à la même période de l'année précédente, selon les données fournies par l'entreprise.

LinkedIn dit également avoir constaté une augmentation constante du taux de connexion de ses utilisateurs en 2022 par rapport à 2021, signe que ceux-ci sont plus actifs sur la plateforme. Satya Nadella, PDG de Microsoft, parlait même d'un "engagement record" couplé à "une accélération de la croissance, notamment sur les marchés internationaux", lors d’une conférence téléphonique destinée à dévoiler les résultats d'octobre.

Il est vrai qu’avec les milliers de licenciements survenus ces derniers temps, les utilisateurs avaient d’autant plus de raisons d’utiliser la plateforme, de plus en plus plébiscitée pour la recherche d’emploi et la constitution de communautés professionnelles. Xiaomi a déclaré en décembre vouloir réduire ses effectifs de 10%, Meta s'est séparé de 13% de ses employés, Amazon et Salesforce ont tous deux annoncé, en ce début d’année, des plans de restructuration massifs, tout comme HP, qui compte congédier entre 4000 et 6000 salariés d'ici 2025…

Crise globale pour Twitter

L'opportunité pour LinkedIn se trouve aussi dans la chute de Twitter, dont la cote ne cesse de baisser depuis qu'Elon Musk en a pris le contrôle. Selon un rapport de Standard Media Index (SMI) publié en novembre 2022, les dépenses publicitaires de Twitter ont chuté de 46% par rapport à l'année précédente.

SMI a également constaté que les spécialistes du marketing qui avaient réservé des publicités sur la plateforme pour les deux derniers mois de 2022 avaient finalement renoncé à leurs engagements. La plateforme est également critiquée pour s'être transformée en un possible refuge pour ses utilisateurs les plus extrêmes, et pour une recrudescence du spam. En l'absence d'alternative claire et simple d'utilisation (n'en déplaise à Mastodon), LinkedIn a donc une carte à jouer.

Préoccupations de carrière en tête

Toujours selon Jennifer Grygiel, "il est probable que de nombreuses personnes travaillant dans les médias ou dans le milieu universitaire cherchent maintenant un endroit autre que Twitter pour créer des communautés professionnelles et s'y engager." Un groupe d'anciens employés de Twitter a créé une feuille de calcul avec la liste des licenciés de l'entreprise et des recruteurs qui embauchent et a utilisé LinkedIn pour faciliter les inscriptions.

Un autre groupe a mis en place un système permettant de mettre en relation les chercheurs d’emplois avec des professionnels du recrutement d'accord pour fournir bénévolement des services d'aide à la préparation de CV et d'entretiens, dont ils ont fait la promotion... sur LinkedIn.

"Le chaos crée des opportunités"

"Bien que nous ne puissions pas garantir où se trouvera votre prochaine opportunité ni quand elle se présentera, nous pouvons vous offrir des conseils, afin que vous soyez prêt à saisir cette opportunité lorsqu'elle se présentera", a déclaré Darnell Gilet, un ancien recruteur technique senior de Twitter qui a aidé à coordonner l'effort, dans une publication LinkedIn.

"Le chaos crée des opportunités pour quelqu'un, non ? Les gens sont licenciés et il y a cette récession qui se profile... À partir de là, qui aurait une plus grande opportunité de croissance qu'une plateforme axée sur les carrières comme LinkedIn ? C'est parfaitement logique", a-t-il affirmé.