Lidl lance son site d'e-commerce non alimentaire en France

Du robot de cuisine aux baskets siglées, cela fait un bout de temps que Lidl cartonne avec ses produits hors alimentaire. Ce 23 mai, l'enseigne discount annonce le lancement officiel de son site e-commerce dédié à l'ensemble de son offre non alimentaire. Mode, jardin, sport, bricolage, décoration, multimédia… La sixième chaîne de supermarchés en France alignera 2000 références sur ce site d'ici juillet, et 5000 d'ici la fin de l'année.



"Notre ambition est d’apporter une offre complémentaire aux supermarchés. La vente en ligne nous permet d’étendre simplement notre offre de produits non alimentaire, toujours au meilleur rapport qualité/prix", a déclaré Arnaud Girard, responsable du commerce en ligne chez Lidl France.

Pas de vente en ligne jusqu'à présent

Les marchandises seront livrées en 2 à 4 jours depuis un entrepôt situé aux Pays-Bas. Certaines références seront proposées uniquement en ligne, d'autres uniquement en magasin.



Le discounter allemand disposait déjà d'un site internet, mais non transactionnel, sur lequel l'enseigne met en ligne ses catalogues promotionnels, très courus par les consommateurs. La vente en ligne était déjà disponible en Allemagne, Belgique, Pologne, Slovaquie, Espagne, République tchèque, ainsi qu'aux Pays-Bas.



Lidl propose également une application, Lidl Plus, qui sert de carte de fidélité et donne accès à des coupons de réduction. Selon les propos de Michel Biero, le directeur exécutif achat de Lidl France, tenus auprès du Parisien, cette application lancée en 2021 rassemble 8,5 millions d'utilisateurs. Le distributeur a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires proche des 15 milliards d'euros en France, en croissance de plus de 5%. L'enseigne possède 1580 magasins dans l'Hexagone.