Lightmatter lève 154 millions de dollars pour ses puces photoniques dédiées à l'IA

Surfant sur l’euphorie autour de l’intelligence artificielle générative, Lightmatter vient de mener une troisième levée de fonds, d’un montant de 154 millions de dollars. Cette opération, à laquelle a notamment participé Google Ventures, permet à la start-up basée à Boston, spécialisée dans les puces photoniques, de tripler sa valorisation.

Fondée en 2018, Lightmatter ambitionne d'utiliser la lumière pour relier les puces informatiques entre elles et pour effectuer des calculs. Ce choix technologique doit permettre de gagner en rapidité et en efficacité énergétique, promet la start-up, qui ne mentionne cependant pas les potentiels gains.

Phase de production

"Les plus grandes entreprises du monde se heurtent à un mur de puissance énergétique et rencontrent d'énormes défis en matière de mise à l'échelle de l'intelligence artificielle, souligne Nick Harris, le fondateur et patron de Lightmatter, interrogé par Techcrunch. Les puces traditionnelles repoussent les limites de ce qu'il est possible de faire en termes de refroidissement, et les centres de données ont des empreintes énergétiques de plus en plus importantes”.

Selon le dirigeant, “les avancées de l'intelligence artificielle ralentiront considérablement à moins que nous ne déployions une nouvelle solution dans les centres de données". La start-up ambitionne de proposer deux puces : Passage, pour assurer la connexion entre plusieurs semi-conducteurs, et Envise, pour réaliser des calculs. Celle-ci sera notamment capable de faire tourner des modèles d’IA générative, mais pas de les entraîner.

La première doit entrer en phase de production de masse l’année prochaine, indique Lightmatter, une étape qui sera financée par cette nouvelle levée de fonds. Le lancement de la seconde est plus lointain, même si des phases de tests doivent être menées cette année.