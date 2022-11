Lily facilite la vie des salariés et, bientôt, des adhérents de la mutuelle Garance

Qui ne s’est jamais posé une question sur sa vie privée pour laquelle il ignorait où trouver la réponse ? C'est dans ce contexte que, dotée d’un certain sens pratique et confrontée aux questions de son entourage, Magaly Simeon a imaginé Lily facilite la vie. Santé mentale, bien-être, qualité de vie au travail, … Autant de notions qui ont contribué à la création de la start-up en 2018 pour "ceux qui n’ont pas de réseau, qui cherche une aide ou du soutien", précise la fondatrice.



Sur la plateforme en ligne ou l’application, les membres, 720 000 actuellement, peuvent trouver des podcasts, des vidéos et autres contenus capables de répondre à tout ce qui relève du privé, à l’exception du domaine de la santé.

Des conseillers spécialisés

Pour ses enfants, un membre pourra ainsi poser une question sur ParcourSup quand un autre cherchera à connaitre les démarches pour initier une procédure de divorce alors qu’un dernier s’interrogera sur le maintien à domicile de ses parents ou voudrait engager des travaux de rénovation dans son logement. "On peut nous poser toutes les questions !" sourit Magaly Simeon. Pour répondre à toutes ces questions, Lily facilite la vie s’appuie sur des conseillers.



"Ils sont formés à l’offre de Lily mais aussi à l’écoute active. Dans le cas d’une réponse plus technique, ils s’appuient également sur l’expertise de nos partenaires." Cet accès à des spécialistes constitue également le second niveau de service que les membres trouvent sur les outils numériques de Lily. "Nous avons créé une boutique où chacun peut acheter la prestation d’un expert, avocat par exemple, à un prix abordable et négocié."

Une approche d'IA hybride facilite la vie

Du côté de la start-up, pour optimiser les réponses apportées, Magaly Simeon et son équipe développe leur solution en y intégrant peu à peu de l’intelligence artificielle. "A partir d’un historique des demandes, nous allons développer une dimension automatique, semi-automatique et enfin humaine qui se consacrera aux situations les plus complexes." L’IA va ainsi détecter le langage naturel, NLP, pour identifier les indicateurs de stress et orienter la réponse en fonction. "L’IA va également pousser les centres d’intérêt susceptible de correspondre aux membres."

Chouchouter les salariés

Côté clients, certaines entreprises ont mesuré l’intérêt d’avoir un outil susceptible de contribuer au bien-être de leurs salariés. "Nous constatons que les collaborateurs ont recours à Lily facilite la vie sur leur temps de travail pour trouver une réponse à un problème d’ordre personnel. Ils savent que c’est la plage horaire où ils pourront contacter un interlocuteur extérieur." Covid oblige, les entreprises ont compris qu’il devient difficile de ne pas imbriquer vie professionnelle et vie personnelle, surtout quand le télétravail s’en mêle.



"Ceux qui achètent Lily sont ceux qui matchent vite, un peu visionnaire, ils y voient une solution gagnant-gagnant." Parmi eux, la mutuelle Garance, forte de 255 000 adhérents, principalement des indépendants. "Spécialisée en épargne, retraite et assurance vie, elle accompagne ses clients dans leurs projets de vie avec une vision complète. A côté de la dimension projet de vie, investissement et montants à allouer à chaque projet, il lui manquait le conseil pratique, nécessaire pour qu’un client prenne une décision éclairée."



Garance s’est donc tournée vers Lily facilite la vie qui entend "réduire l’impact des aléas de la vie." La mutuelle entre ainsi au capital de la start-up à hauteur de 20%, contribuant à développer la solution, notamment vers l’intelligence artificielle.