LinkedIn utilise un générateur de texte pour inciter les experts de sujets donnés à co-écrire des articles

LinkedIn n'échappe pas au raz-de-marée des modèles d'intelligence artificielle génératifs, qui se voient intégrer sous une forme ou une autre dans tous les produits de Microsoft. Le réseau social professionnel a annoncé le 3 mars 2023 une fonctionnalité d'articles "collaboratifs", qui sont générés par un grand modèle de langage du genre de ChatGPT à partir d'un thème choisi par son équipe éditoriale.



LinkedIn utilise ensuite son "Skills Graph" (sa base de données des "compétences" associées à chaque compte utilisateur) pour inviter automatiquement des experts du sujet défini à étoffer les articles en donnant des conseils, ajoutant des informations supplémentaires ou en partageant leurs expériences. LinkedIn considère qu'il est difficile de démarrer une conversation et voit donc ce système comme une façon de stimuler l'activité sur sa plateforme en augmentant la participation de ses utilisateurs.

Un badge "Community top voice" en récompense

Les experts sont identifiés en fonction de leurs compétences et expériences, mais aussi en prenant en compte leur activité sur le réseau social. Une fois sélectionnés, ils ont accès à une section indiquant "Aidez-nous à débloquer les connaissances de la communauté. Ajoutez vos idées à cet article collaboratif alimenté par l’IA".



Pour les y inciter, l’entreprise a même pensé à une compensation : un badge "Community Top Voice", qui apparaîtra sur leur profil. Il sera associé à leurs domaines de compétence et sera valable pendant 60 jours, afin qu’ils continuent à alimenter de nouveaux articles. L'idée mise en avant est que cela leur permettra de gagner des abonnés et des relations. Les utilisateurs lambda peuvent de leur côté voter pour les contributions qu'ils jugent être les meilleures.



L'entreprise a déjà produit des dizaines d’articles de ce type depuis l’annonce. Pour l’heure, ils reçoivent des accueils divers : certains saluent des conseils excellents, d’autres émettent des doutes quant aux dires des experts ou développent des opinions différentes. Ce qui est certain, c’est que cette nouvelle fonctionnalité n'aidera pas nécessairement le "réseau social des pros", terre prisée du "personal branding" à outrance et des anecdotes tirées par les cheveux, à devenir plus authentique…