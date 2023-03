LLaMA, le dernier modèle d'IA générative de Meta, a été partagé illicitement sur Internet

Le 3 mars 2023, soit une semaine après sa publication, le dernier grand modèle de langage de Meta, baptisé LLaMA pour "Large Language Model Meta AI", a été publié de façon non autorisée sur Internet. Il était censé être réservé aux chercheurs agréés et aux organisations gouvernementales.

Meta AI l'avait présenté le 24 février comme étant capable de générer du texte et de tenir des conversations, mais aussi d'effectuer des tâches complexes comme la résolution de théorèmes mathématiques. Fidèle à ses convictions autour de la recherche ouverte, l'organisation l'a rendu disponible au monde académique, mais avec un accès accordé au cas par cas pour "empêcher toute utilisation abusive".

Un fichier torrent mis en ligne sur 4chan

Des précautions qui n'ont visiblement pas suffit. L'intégralité du modèle a en effet été publié sous forme de fichier torrent sur 4chan, un site regroupant des forums de discussion basé sur l'anonymat et connu pour la très grande liberté laissée à ses utilisateurs. Le site a été impliqué dans nombre de controverses par le passé, allant du piratage au terrorisme.

L’origine de la fuite reste inconnue, même s’il y a de grandes chances que le fichier ait été mis en ligne par l’un des chercheurs en ayant obtenu l’accès. Meta semble désormais faire son possible pour l'empêcher de se propager sur la toile afin d'éviter qu'il ne soit dévoyé à de mauvaises fins. Il s’était notamment retrouvé sur Hugging Face, une plateforme de développement pour l'IA, et Meta a demandé à l'entreprise de supprimer les fichiers.

Danger ou bénédiction ?

Cette diffusion, qu’elle soit involontaire ou non, fait à présent de LLaMA le plus puissant des grands modèles linguistiques accessibles au public, et cela n’a pas manqué de raviver le débat idéologique entre les bénéfices de la recherche ouverte et les dangers de donner accès à des technologies très puissantes à tout un chacun. En ce qui les concerne, les chercheurs de Meta disent ne pas regretter leur choix de partager leurs travaux avec le reste de la communauté scientifique.