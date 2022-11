Loc'Hall lève 400 000 euros pour aider les professionnels à organiser leurs évènements

Les professionnels cherchent souvent le lieu à la fois pratique, atypique et original pour accueillir leur évènement. En face, les lieux patrimoniaux ou culturels d’exception capables de les recevoir manquent parfois de visibilité pour se faire connaître. Ce double constat a conduit Diane Domas de Crécy a créé Loc’Hall en 2020. La jeune pousse a développé une plateforme de réservation qui se veut le premier site de valorisation de ces lieux ouverts à l’évènementiel professionnel.



Elle référence plus de 130 sites français tels que le Château de Chenonceau ou la Villa Rocabella. Loc’Hall s’est aussi doté d’un service de recherche sur-mesure de lieux confidentiels pour les prestations haut de gamme. La plateforme s’est enrichie en parallèle d’une régie dédiée aux décideurs événementiels en leur apportant une solution clé en main. Des services qui ont su séduire puisque la start-up a levé 400 000 euros auprès de business angels comme Guillaume Mulliez (DIMO Software) et Marie-Anne Canto-Dunston (À Table).



Ce tour de table va participer du recrutement de nouveaux profils commerciaux mais aussi pour améliorer encore la digitalisation de la plateforme avec un outil plus efficient grâce à l’automatisation. Loc’Hall envisage ainsi de se déployer plus largement en France mais aussi à l’international.