Loft Dynamics lève 20 millions de dollars pour former des pilotes d'hélicoptère en réalité virtuelle

La start-up suisse VRM Switzerland lève 20 millions de dollars pour son offre de formation au pilotage d'hélicoptère en réalité virtuelle. Elle change de nom au passage pour devenir Loft Dynamics. Ce "premier tour de table institutionnel" a été annoncé le 5 décembre 2022, et les principaux investisseurs à participer sont américains : Craft Ventures, Sky Dayton, et Up Ventures.



L'entreprise a été fondée à Zurich en 2018 et s'est spécifiquement concentrée sur le développement de simulateurs de formation en réalité virtuelle pour les pilotes d'hélicoptères. Son constat était simple : il y a un cruel manque de pilotes au niveau mondial et leur entraînement doit être modernisé afin de pouvoir répondre à la demande.

10 fois moins gros, 20 fois moins cher

Les simulateurs VR ont l'avantage d'être dix fois moins encombrant et de coûter 20 fois moins cher, ce qui facilite grandement leur déploiement hors des grands centres de formation spécialisés et permet de former beaucoup plus de monde. D'après Loft Dynamics, ils permettent aussi une formation plus complète, car ils peuvent reproduire à volonté tout type de conditions de vol ou d'anomalie. En conséquence, le temps de vol sur de vrais hélicoptère d'entraînement serait réduit de 60%.



Loft Dynamics a notamment obtenu de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) une certification de simulateur aérien FTD Level 3 pour son simulateur destiné à l'Airbus H125, codéveloppé avec Airbus Helicopters, et au Robinson R22. Cela signifie qu'un apprenti pilote s'entraînant avec le simulateur voit son temps compatibilisé comme s'il s'entraînait sur un vrai hélicoptère.



La start-up développe aussi des solutions pour les constructeurs Air Zermatt, Colorado Highland Helicopters, Helitrans Norway, Meravo, et Mountainflyers. Cette levée de fonds doit lui permettre de s'adresser à de nouveaux marchés, et en particulier à l'Amérique du Nord.