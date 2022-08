Logitech et Tencent vont lancer une console portable dédiée au cloud gaming

Le fabricant de périphériques informatiques Logitech a annoncé le 2 juillet qu'il s'associait au chinois Tencent pour lancer fin 2022 une console portable dédiée au cloud gaming. C'est Logitech G, la marque de matériels pour le jeu vidéo du fabricant suisse, qui prend en charge le projet, avec Tencent Games, la filiale de jeux vidéo du géant chinois, qui possède notamment une plateforme équivalente à Steam.



"Pour moi qui ai grandi en jouant aux jeux vidéo, l'idée de pouvoir streamer et jouer à des jeux AAA de presque n'importe où est super excitante, et nous sommes impatients de montrer au monde entier ce sur quoi nous travaillons", déclare le patron de Logitech G.



microsoft et nvidia partenaires

La future console supportera plusieurs services de jeu en streaming, dont celui de Xbox et Nvidia GeForce Now. Le communiqué ne donne en revanche aucun détail sur les spécifications techniques. Il ne fait pas non plus état d'une collaboration avec Sony, ni avec Amazon et son service de cloud gaming Luna, qui vient d'intégrer le Samsung Gaming Hub sur ses nouveaux téléviseurs connectés.



Microsoft a annoncé récemment que son service Xbox Cloud Gaming (disponible sur PC, Xbox, mobile, ainsi que sur les téléviseurs connectés Samsung) était en croissance de 1800% sur un an, en nombre d'heures passées, mais préciser à combien s'élevait ce nombre d'heures un an plus tôt. De son côté, Google a réaffirmé fin juillet que son service de cloud gaming Stadia, qui compte une cinquantaine de titres, n'était pas mort. Toutefois, la priorité de la firme de Moutain View est désormais le BtoB pour rentabiliser sa technologie.