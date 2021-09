Logitech lance des claviers et souris pour l'entreprise avec Logi Bolt, un protocole sans fil sécurisé

Le fabricant suisse d'accessoires informatiques Logitech s'attaque au marché de l'entreprise. Déjà présent avec des solutions de visioconférence pour salles de réunion, il y décline désormais ses deux plus grandes catégories de produits : les claviers et souris.



Une stratégie qui répond à l'évolution des usages professionnels vers une forme hybride alternant entre présence au bureau, déplacements et travail à domicile. Deux offres sont proposées dans un premier temps : une axée "performance", avec des déclinaisons "business" du clavier MX Keys et des souris MX Master 3 & MX Anywhere 3, et une gamme "ergonomique", composée du clavier Ergo K860 et de la souris à trackball M575. Elle est pensée pour réduire les douleurs du poignet, de l'avant-bras et de l'épaule. Ces produits sont disponibles dès à présent auprès des revendeurs agréés.



Logi Bolt, Un nouveau protocole de connexion propriétaire

Fait notable, ces appareils sont dotés d'un nouveau protocole de connexion sans fil propriétaire : Logi Bolt. Basé sur le standard Bluetooth LE, il a été conçu spécifiquement pour les environnements saturés de connexions sans fil, qui peuvent diminuer les performances des appareils.



Logi Bolt s'appuie sur un classique dongle USB auquel est adjoint un algorithme propriétaire qui permet aux appareils de rapidement changer de fréquence pour éviter celles qui sont encombrées. Logitech se targue d'une latence de 7 ms sous Windows et 4 ms sous macOS dans environnement saturé en ondes, contre 10 fois plus pour la concurrence même sans parasitage. Evidemment, les cas précis ne sont pas détaillés, ni les noms des produits concurrents. La connexion Bolt est garantie stable jusqu'à 10 mètres de distance.



Conforme au standard FIPS

Logitech l'a aussi développé de sorte à ce qu'il puisse fonctionner même au sein d'entreprises qui interdisent les connexions Bluetooth par souci de sécurité. Son mode "Bluetooth LE 1 niveau 4" est conforme FIPS (Federal Information Processing Standards), une norme de sécurité élaborée par le NIST qui est de plus en plus utilisée aux Etats-Unis et en Europe. Logi Bolt est compatible avec Windows, macOS, Linux et Chrome OS.