Lucca, spécialiste des solutions RH, s'offre Bloom at Work pour mesurer la satisfaction des collaborateurs

La société Lucca, qui édite des solutions SaaS dédiées à la gestion des ressources humaines, annonce ce mardi 11 mai l'acquisition de Bloom at Work. Les termes financiers de l'accord n'ont pas été dévoilés.



Un questionnaire anonyme

Lancée il y a 5 ans, cette jeune pousse parisienne propose une solution permettant de mesurer la satisfaction des collaborateurs. Grâce à un questionnaire anonyme envoyé par email, les entreprises utilisatrices peuvent suivre les résultats et les évolutions de certains indicateurs et ainsi améliorer l'épanouissement de leurs salariés.



La plateforme de Bloom at Work est utilisée aujourd'hui par 10 000 collaborateurs dans plus de 200 entreprises telles que SeLoger, Thalys, AB Tasty...



Complété ses solutions RH

Grâce à ce rachat, Lucca complète ses solutions d'automatisation des processus RH et administratifs par cette plateforme de gestion de la qualité de vie au travail et prévoit ainsi de multiplier par 8 les revenus de l'activité dédiée à l'engagement en deux ans, soit près de 5 millions de revenu annuel récurrent (ARR).



L'entreprise propose des logiciels dédiés à la gestion du temps de travail et des congés, à la gestion du personnel et leur rémunération et à la gestion des notes de frais. Ils sont utilisés par plus de 4000 clients, représentant 800 000 utilisateurs, tels que Deezer, Sigfox, Michel et Augustin, Square Habitat, Gaumont-Pathé...



La QVT au centre de la crise du Covid-19

La pandémie de Covid-19 a eu des conséquences majeures sur le fonctionnement des entreprises. La gestion quotidienne de la qualité de vie au travail a été l'un des enjeux de cette crise alors que la plupart des collaborateurs était en télétravail. Cette tendance a provoqué une augmentation de 200% des utilisateurs de la plateforme de Bloom at Work au cours des 12 derniers mois.