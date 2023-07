Lundi Matin réalise sa quatrième acquisition et investit dans l'intelligence artificielle générative

Éditeur de solutions ERP, gestion et encaissement, CRM et marketplace, le Montpelliérain Lundi Matin poursuit sa politique de croissance externe entamée en 2022 avec une quatrième acquisition, celle de l’éditeur parisien de solutions marketplaces Izberg, créé en 2014, qui affiche 45 salariés et 5 millions d’euros de chiffre d’affaires. Lundi Matin s’était déjà offert le créateur de sites e-commerce Oxatis, la plateforme de marketplace Wizaplace et Yuto, spécialiste du CRM.



"Avant 2022, nous avions une croissance de 35% par an, commente le PDG de Lundi Matin Benjamin Chalande. Avec les acquisitions, nous avons multiplié le chiffre d’affaires – qui est confidentiel – par trois à quatre en 15 mois. Nous avons renforcé les verticales : commerce, e-commerce, ERP-CRM, marketplace, qui mobilisent chacune une cinquantaine de personnes. C’est une question de taille critique. Nous structurons le groupe avec notre méthode de travail, celle d’une société rentable et en croissance. On mutualise toute la R&D, nos différents produits partagent des briques fonctionnelles."



Les bureaux et marques vont-ils perdurer ? "On respecte les accords, les bureaux restent. On va rassembler les marques sous la marque ombrelle Lundi Matin." L’international fait partie du deal : "Izberg, qui était compétiteur de Wizaplace, a 50% de sa clientèle en Europe, Oxatis est aussi présent en Angleterre et Espagne. Cela nous aide à poser des bases". Cette stratégie d’acquisition n’est d’ailleurs pas achevée.

Près de 200 salariés

Créé en 2007 par Benjamin et Gaëlle Chalande, le groupe Lundi Matin emploie désormais 200 salariés, dont la moitié en développement, à Montpellier, Béziers, Marseille, Bordeaux, Niort, Lyon et Paris."On essaie de recruter de manière constante, mais dans les six à douze mois, nous devrions recruter entre 30 et 50 personnes, évalue Benjamin Chalande. Sur deux axes : les développeurs et des métiers périphériques comme product owner, product manager, chef de projet... Notre taille et notre profil attirent. Nous avons une attractivité forte à cause de la croissance..."



À noter que Lundi Matin restreint le télétravail, dont le dirigeant pense qu’il "nuit au travail collaboratif, sur la longue durée ou sur une plus grande taille d’entreprise", même s’il reconnait que "c’est devenu une condition de travail à part entière".

5 millions d’euros pour l’IA

Autre forte actualité de Lundi Matin : l’IA, "nécessairement dans le radar de tous les éditeurs de logiciels. Les folles évolutions de ces derniers mois vont complètement transformer le métier, est convaincu Benjamin Chalande. C’est un enjeu de survie. ChatGPT impacte la manière dont on se transmet le savoir. Izberg avait aussi des projets IA, qu’on vient d’accélérer."



Le dirigeant va mettre 5 millions d’euros en trois ans "sur nos fonds propres" dans la création d’un centre de recherche "maison" sur l’IA générative appliquée au développement de logiciels, en lien avec le réseau des quatre Instituts Interdisciplinaires d’Intelligence Artificielle 3IA et le laboratoire LIRMM de Montpellier. "Je n’ai pas vu de projet comparable, assure-t-il. La question est : veut-on être consommateur d’IA produit par des tiers, ou incorporer de la valeur ajoutée ?"



Au programme : un projet d court terme sur un nouveau logiciel pour démocratiser l’usage de chatbots chez les clients. "Il sortira fin 2023, j’ai déjà la version beta." Le second projet, à moyen terme, va travailler sur la capacité à faire écrire du code par ces systèmes, dans une approche beaucoup plus métier. "On va s’appuyer sur les modèles existants et les spécialiser." Pour nourrir ces travaux, l’éditeur a prévu de créer une quinzaine de postes. "Ils seront sans doute une dizaine d’ici fin 2023."