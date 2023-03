Lunii, Kovalee, Monet… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Lunii a levé 10,8 M€

Enfance

Concepteur d’une conteuse pour enfants et de livres audio interactifs.

Investisseurs : Arjo, BNP Paribas Développement, Educapital, Unique Héritage Media



Kovalee a levé 8 M€

Marketing & Communication

Editeur d'applications mobiles.

Investisseurs : IRIS, Breega, Bpifrance, business angels



Monet a levé 4 M€

Marketing & Communication

Agence de communication spécialisée dans les campagnes de relations publiques.

Investisseur : Siparex



Le Slip Français a levé 3,6 M€

Mode, Luxe

Marque de prêt-à-porter Made in France.

Investisseurs : business angels



Respaid a levé 2,5 M€

Finance, Assurance

Plateforme en ligne de recouvrement d’impayés.

Investisseurs : CF Partners, Motier Ventures, business angels



Defants a levé 2 M€

Sécurité & Cybersécurité

Logiciel permettant d’investiguer les incidents de cybersécurité de manière collaborative.

Investisseurs : Cyber Impact Ventures, Bretagne Breizh U



Tailwarden a levé 2 M€

Applications et technologies d’entreprise

Plateforme simplifiant la mise en place et le suivi d’infrastructures cloud.

Investisseurs : Eurazeo, LaFamiglia, Kima Ventures, business angels



Hapni a levé 2 M€

Beauté, Santé

Plateforme de dépistage de l’apnée du sommeil.

Investisseur : Otium Capital



Chango a levé 2 M€

Transport

Place de marché de véhicules à assistance électrique. Investisseur : Via Id



Palm a levé 1,5 M€

RH, Education

Logiciel de récolte et d'analyse de données de ressources humaines.

Investisseurs : Kima Ventures, Station F, 212 Founders, business angels



Devisubox a levé 1,2 M€

Immobilier, Construction

Concepteur d'une caméra facilitant les suivis de chantier.

Investisseur : Unitel Group



Alto a levé 1 M€

Applications et technologies d’entreprise

Logiciel de formation destiné aux équipes commerciales.

Investisseurs : Contribution, business angels





Ce relevé concerne uniquement les augmentations de capital et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.