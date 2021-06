LVMH fait appel à Google Cloud pour créer une expérience client personnalisée

Le groupe mondial de luxe LVMH et Google Cloud annoncent ce mercredi 16 juin la signature d'un partenariat stratégique visant à accélérer l'innovation et à développer de nouvelles solutions grâce à l'intelligence artificielle depuis le cloud.



Des produits à l'approvisionnement

L'IA sera positionnée "au coeur de la chaîne de valeur" au sein du groupe de luxe, allant du développement de produits à la chaîne d'approvisionnement en passant par les collaborateurs, les partenaires et les clients, peut-on lire dans le communiqué.



En pratique, cette collaboration doit renforcer l'expertise des équipes des 70 "Maisons" de LVMH réparties dans 6 secteurs d'activités (spiritueux, mode, cosmétiques, montres...) et améliorer les opérations sur les questions de prévision de la demande et d'optimisation des stocks ainsi que de créer une expérience client personnalisée. Le tout en répondant aux exigences de sécurité et de confidentialité des données. Google Cloud contribuera également à la modernisation d'une partie de l'infrastructure IT de LVMH.



Interrogé par Le Figaro, Toni Belloni, le directeur général délégué de LVMH, livre quelques pistes d'amélioration envisagées : recommander des produits spécifiques dans les emails, personnaliser les pages web des clients, optimiser les campagnes médias, identifier les clients à haut potentiel dès leur premier achat ou encore activer le deuxième achat.



Créer une "Academy" pour développer les compétences

L'entreprise dirigée par Bernard Arnault s'appuiera également sur Google Cloud pour développer ses compétences autour de la data et de l'innovation à travers des programmes de formation et de certifications dédiés pour ses équipes. Les deux partenaires souhaitent aussi lancer "une Data and AI Academy" implantée à Paris pour "parfaire davantage l'expertise et leur innovations dans ces domaines".



LVMH et la firme de Mountain View se connaissent déjà. Google est en partenariat depuis quatre ans avec Sephora, Dior, Fendi et Louis Vuitton.