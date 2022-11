Made.com racheté par le groupe d'habillement britannique Next

Le site d'ameublement Made.com, placé en liquidation judiciaire, va être repris par son compatriote, le groupe d'habillement britannique Next, pour 3,4 millions de livres sterling (3,9 millions d'euros). Trois administrateurs du cabinet PwC ont été désignés pour gérer le processus de liquidation. Lors de son introduction en Bourse, Made avait été valorisé 775 millions de livres.

Next, présent à la fois sur internet et en commerce physique, va acquérir la marque, les noms de domaine et la propriété intellectuelle de Made.com, mais pas ses salariés. 320 personnes vont être licenciées et 79 étaient déjà en rupture de contrat. 74 resteront dans l'entreprise pour assurer la transition. Made disposait de bureaux et de magasins à Londres, en Europe et au Vietnam, ainsi que d'entrepôts au Royaume-Uni et en Belgique.

Des clients lésés

Next est présent en France à travers son site Nextdirect. En 2021, il a créé une co-entreprise avec Gap afin de gérer l'ensemble de sa présence en ligne. Il est également distributeur de la marque de lingerie Victoria's Secret au Royaume-Uni. Le groupe possède 500 points de vente au Royaume-Uni, dont des magasins de meubles et de décoration sous l'enseigne Next Home.

Le processus de liquidation va maintenant suivre son cours, les créanciers étant traités par ordre statutaire. Les clients ne sont pas prioritaires. En France, RMC a rapporté que 500 consommateurs ayant récemment acheté sur le site, et qui n'ont pas été livrés, s'étaient réunis sur un groupe Facebook. Ils reprochent à la marque britannique d'avoir mené une campagne de promotion juste avant son dépôt de bilan, et déplorent de ne pas pouvoir se faire rembourser.