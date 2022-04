Mag4Heath, INPI, Alice&Bob… L'actu du quantique en France cette semaine

Mag4Heath, start-up spécialisée dans l'imagerie médicale par capteurs quantiques a démontré en association avec l'Inserm un avantage à l'utilisation des capteurs quantiques pour améliorer la sensibilité magnétique.



L'INPI a organisé le 19 avril une conférence-débat "Quantique et PI: la France est elle prête" sur le thème de la protection de la propriété intellectuelle dans le quantique. La conférence a abordé le positionnement de l'écosystème français au niveau mondial et a dressé des perspectives d'évolution dans le domaine.



Publication : One hundred second bit-flip time in a two-photon dissipative oscillator par C. Berdou, Zaki Leghtas, Maryar Mirrahimi, Pierre Rouchon, Raphaël Lescanne, Théau Peronnin, Taki Kontos et al. Ce papier d’Alice&Bob sur le record de stabilité de leur oscillateur, qui servira de base aux qubits de chats, est enfin diffusé sur Arxiv. Cela correspond à la conférence de Zaki Leghtas à l’APS March Meeting de Chicago.