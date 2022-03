Magellan Partners fait l’acquisition de Daveo

Pour atteindre son objectif de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires et 3 000 collaborateurs en 2025, le groupe Magellan poursuit sa croissance externe avec l’acquisition de Daveo. Le cabinet de conseil en organisation et systèmes d'information compte déjà des activités IT sur Microsoft, SalesForce, ServiceNow, Cybersécurité, AWS...



Expertise cloud sur AWS et GCP

Pour renforcer ce dernier axe notamment, le groupe s’est donc tourné vers une société experte en cloud public et product management. Avec ses 300 salariés, Daveo apporte ses compétences en design, en conception, en amélioration et en implémentation de solutions et d’applications sur les clouds publics AWS et Google Cloud Platform.



"C’est une acquisition stratégique qui va notamment apporter une activité cloud et une activité product management. Daveo aide à concevoir des applications digitales avec les équipes métier des entreprises", précise Didier Zeitoun, Président du Groupe Magellan Partners qui entend accroitre son offre multicloud.



Une complémentarité gagnant-gagnant

Daveo a notamment été élu AWS Rising Star Partner en 2020 et bénéficie du statut Advanced Consulting Partner depuis 2020. "Pour Daveo, il s’agit de répondre aux demandes des clients. A côté de ses forces sur le plan technologique, l’entreprise avait besoin de s’adosser à un partenaire complémentaire, spécialisé dans le conseil", complète Didier Zeitoun. Le groupe Magella entend ainsi mieux répondre à une clientèle d’entreprises du CAC 40 mais aussi d’ETI de toute taille.



Poursuivre la croissance

En 2021, le groupe Magellan Partners affichait un chiffre d’affaires de 170 millions d’euros et s’appuyait sur 1 400 collaborateurs. "En 2022, nous prévoyons une croissance organique de 15% pour atteindre 230 millions d’euros de chiffre d’affaires." Pour y parvenir, plus que le développement commercial, Didier Zeitoun mise sur le recrutement et la fidélisation de ses consultants.



En parallèle, le groupe n’exclue pas d’autres acquisitions. Pour mener à bien son plan stratégique 2021 – 2025, Magellan Partners a ouvert son capital à CAPZA en janvier 2021. Ce dernier apporte une enveloppe d’investissement de 100 millions d’euros sur la période.