Magellan Partners rachète Keralia Consulting, spécialiste de l'entreprise service management

Pour renforcer ses activités de conseil et ses activités IT spécialisées dans l’Entreprise Service Management (ESM), le groupe Magellan Partners rachète Keralia Consulting. Afin d’accélérer sa croissance externe, le spécialiste du conseil en organisation et système d’information ancré dans les technologies et la data a opéré une levée de fond en janvier 2021. 100 millions d’euros ont ainsi été sécurisés avec l’entrée de CAPZA, acteur de l’investissement privé, comme actionnaire minoritaire.



Cinq millions d'euros de chiffre d'affaires

Un investissement qui permet aujourd’hui d’annoncer la première acquisition du groupe afin d’étoffer sa gamme d’offres et de services. Avec un chiffre d’affaires de cinq millions d’euros en 2020 et 40 consultants, Keralia Consulting s’est spécialisée sur la plateforme ServiceNow, une suite de logiciels leader dans la gestion des services informatiques, ressources humaines et clients des entreprises. Pour Magellan Partners, le rachat de cette entreprise contribue à la stratégie du groupe d’accompagner les entreprises sur tous les aspects de la transformation numérique.



Avec l’acquisition de cette entité, Magellan Partners entend donner naissance à un spécialiste français de la solution ServiceNow. "Nos deux entreprises vont tirer parti de leur grande complémentarité commerciale et d’expertises et ainsi offrir une grande valeur à nos clients. Les projets ITSM, information technology service management, et ESM sont au cœur des enjeux des directions des systèmes d’information et les besoins d’automatisation ne cessent d’augmenter" précise Didier Zeitoun, Président du Groupe Magellan Partners. En intégrant le groupe, Keralia Consulting change d’identité pour devenir Yunit. "Nous avons dorénavant les clés pour faire de Yunit le premier pure-player français sur ServiceNow", poursuit Didier Zeitoun.



Continuer à grandir

En faisant l’acquisition de Keralia Consulting, le groupe Magellan Partners table sur un nouveau potentiel de croissance. Si Magellan Partners affiche un chiffre d’affaires de près de 145 millions d’euros en 2020 et compte déjà 1 240 consultants, le groupe créé en 2008 prévoit d’atteindre 350 millions d’euros et 3 000 collaborateurs en 2025. Magellan Partners se fixe donc l’objectif d’une croissance organique de 15% qui va notamment passer par une stratégie de croissance externe ciblée. Le rachat de Keralia Consulting est ainsi la septième acquisition de Magellan Partners, la troisième depuis 2019.