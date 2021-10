Magic Leap dévoile ses nouvelles lunettes de réalité augmentée et lève 500 millions de dollars

Magic Leap a dévoilé son prochain casque de réalité augmentée le 11 octobre 2021. Nommé Magic Leap 2, son format compact se rapproche encore un peu plus de celui de simples lunettes. Il y parvient en conservant l'approche consistant à déporter l'unité de calcul et la batterie dans un boîtier externe à porter à la ceinture (auquel l'appareil est relié par câble).



Une enième levée de fonds de 500 millions de dollars

Dans le même temps, Magic Leap a révélé avoir levé 500 millions de dollars auprès d'investisseurs existants (sans préciser lesquels), portant sa valorisation à 2 milliards de dollars. Une enième levée qui survient 7 ans après la première, de 542 millions de dollars, qui l'avait à l'époque valorisée à 6 milliards de dollars. Entre temps, l'entreprise s'est retrouvée au bord de la faillite et a complètement changé d'équipe dirigeante.



Elle est menée depuis un an par Peggy Johnson, débauchée chez Microsoft, qui gère son pivot de la dernière chance vers le B2B. Un marché sur lequel elle fait face à Microsoft et à son HoloLens. La start-up a levé plus de 3,5 milliards de dollars au total depuis sa création.





Un champ de vision étendu à la verticale

L'entreprise n'en a pas beaucoup dit sur les caractéristiques techniques du Magic Leap 2, mais a révélé que son champ de vision a été significativement étendu à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. Son aire aurait doublée, ce qui placerait le champ de vision au-dessus de celui de l'HoloLens 2, même si leur configuration n'a au final pas grand chose à voir.



Autre nouveauté : une technologie de baisse de la luminosité qui permettrait d'utiliser le casque même dans des environnements très lumineux, comme les blocs opératoires, tout en conservant une bonne qualité d'image (fidélité des couleurs, lisibilité du texte...).



Le format plus compact en ferait par ailleurs un appareil pouvant être porté "toute la journée, tous les jours", d'après Magic Leap. Une affirmation qui reste à démontrer, et qui ne signifie probablement pas que sa batterie lui procure 8 heures d'autonomie. Les casques de ce type n'ont aujourd'hui en général qu'environ trois heures d'autonomie. Enfin, bien que l'entreprise ne soit pas revenue sur la question, on sait que Magic Leap 2 utilisera une puce conçue par AMD en lieu et place de la Nvidia Tegra X2 sur laquelle s'appuyait Magic Leap One.



Sortie en 2022, prix non communiqué

Parallèlement au développement de ce nouveau produit, l'entreprise s'est aussi attelée à la mise en place de partenariats sur le plan des logiciels et services, notamment avec Google dans le cloud, mais aussi PTC, Nvidia et récemment VMware pour sa solution d'espace de travail virtualisé (dans les deux sens du terme).



Certains clients testent déjà des exemplaires du Magic Leap 2, mais le produit ne sera disponible plus globalement qu'en 2022. Son prix n'a pas été communiqué. Il s'agit du lancement de la dernière chance pour Magic Leap, qui doit désormais absolument prouver sa valeur sur le marché face à la concurrence.