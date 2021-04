Magnicity, une application de réalité augmentée pour découvrir Paris autrement

A la découverte de Paris, Berlin, Rotterdam et Chicago en réalité augmentée. Magnicity, spécialiste du tourisme urbain d'altitude, et Timescope, une start-up spécialisée dans la numérisation des expériences de tourisme, ont lancé une nouvelle application mobile pour découvrir ces villes autrement. Baptisée Magnicity, elle est accessible gratuitement dès aujourd'hui, vendredi 30 avril 2021, sur iOS et Android.



Filtres et reconstitutions 3D

Concrètement, une fois l'application téléchargée il suffit de l'ouvrir pour accéder à la vue panoramique de la ville dans son intégralité et localiser facilement les sites, monuments et autres points d'intérêts visibles. En pointant sa caméra vers l'horizon, les lieux célèbres se superposent à la vue. Pour vivre au mieux cette expérience, il faut se rendre à un observatoire précis situé à plusieurs centaines de mètres d’altitude.



A Paris, le site est situé à Montparnasse. A Berlin, le Berliner Fernsehturm a été choisi et ce sont les sites Euromast et 360 Chicago Hancock Tower qui sont concernés pour Rotterdam et Chicago. Magnicity promet une découverte à la fois historique et culturelle des villes puisque l'application mélange anecdotes et informations classiques. Différents formats sont proposés : du texte, de courtes vidéo, des filtres et des reconstitutions 3D. Au total se sont près de 200 sites et monuments qui sont référencés.



"Observer la ville en altitude est une expérience qui invite naturellement à s’interroger : où sont ses monuments et ses multiples points d’intérêts ? Comment était-elle à travers les siècles ? A quoi ressemblera-t-elle à l’avenir ? L’application Magnicity a été pensée comme une réponse à ces questionnements universels", résume Adrien Sadaka, CEO de Timescope, dans un communiqué. A l'avenir Magnicity souhaite décliner cette application dans les autres villes où elle s'implantera.