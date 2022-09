Mailinblack lève 50 millions d'euros pour sécuriser les messageries électroniques

Le Marseillais Mailinblack lève 50 millions d'euros. L'entreprise qui édite un logiciel pour la protection des boites e-mails a réalisé cette levée de fonds, annoncée le 12 septembre 2022, auprès des fonds Apax Partners et NewAlpha Verto qui entrent ainsi à son capital.



Financer des acquisitions

Celle qui lutte contre les attaques par phishing et les ransomwares assure vouloir "démocratiser une cybersécurité performante et accessible". Elle travaille ainsi à la conception d'une solution hébergée sur le poste de travail de l'utilisateur afin de lui faciliter l'accès aux services de cybersécurité du quotidien. Mailinblack propose deux solutions indépendantes : l'une pour sécuriser les messageries (détection des spams, des phishings, des ransomwares et des malwares) et l'autre pour former les salariés aux bonnes pratiques.



Mailinblack revendique plus d'un million d'utilisateurs quotidien répartis dans 14000 sociétés clientes que ce soit des TPE, des PME, des administrations publiques ou des établissements de santé. Elle site des noms comme OpenClassrooms, Grand Frais, le centre hospitalier d'Angoulême ou encore Novoferm. Elle assure que le pourcentage de renouvellement de ses clients est de 96% et que sa solution traite 5 milliards d'e-mails par an.

consolider le marché et diversifier ses solutions

Avec cette levée de fonds, Mailinblack affirme vouloir consolider le marché et diversifier ses solutions. Cela va passer par des opérations de croissance externe que ce soit des rachats d'entreprises ou des partenariats, mais également le développement de nouvelles solutions en interne. Les sujets cybersécurité prennent de l'ampleur ces derniers temps.



Le ministre délégué au Numérique, Jean-Michel Barrot, a récemment affirmé que, d'ici 2025, le chiffre d'affaires du secteur de la cybersécurité devrait être multiplié par trois, la France devrait disposer de trois licornes et avoir créé 37 000 emplois. Mailinblack entend tirer profit de ce secteur en pleine croissance, mais elle n'est pas la seule sur ce secteur.