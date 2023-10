Malgré le boom de l'IA, Graphcore affiche une situation financiere précaire

L'émergence de l'intelligence artificielle générative aurait dû représenter une opportunité historique pour Graphcore. Mais, moins d’un an après le lancement en fanfare de ChatGPT, la start-up britannique se retrouve dans une situation financière délicate : sans nouveaux investisseurs, elle pourrait manquer de liquidités dès le printemps.



Fondée en 2016, Graphcore ambitionne d’imposer de nouvelles puces dans le domaine de l’IA. Et donc de remplacer les actuelles cartes graphiques (GPU) utilisées sous l'impulsion de Nvidia pour accélérer ce type de calcul en complément de ce que permettent les processeurs généralistes (CPU). Cela permet d'obtenir une puissance de calcul suffisante pour entraîner et faire tourner les derniers grands modèles de langage et modèles de diffusion, qui alimentent des chatbots ou des générateurs d’images.

Partenariat avec Microsoft

La société appelle ces accélérateurs spécialisés des IPU, pour Intelligence Processing Unit. Elle assure qu'ils offrent de bien meilleures performances que la combinaison standard de GPU et CPU, car ils ont été conçus “dès le départ” dans cette optique. En 2019, elle avait décroché une première victoire majeure, signant un partenariat avec Microsoft en vue d'un déploiement des IPU dans son cloud Azure.



Ces belles promesses – ainsi que le CV de ses deux fondateurs, Simon Knowles et Nigel Toon, cofondateurs d’Icera, un concepteur de processeurs de bande de base racheté par Nvidia en 2011 – ont permis à Graphcore d’attirer des investisseurs. En tout, la société a levé 682 millions de dollars, dont 222 millions en 2020 sur la base d’une valorisation de 2,8 milliards.

Seulement 2,7 millions de dollars de CA

Depuis, la situation de l’entreprise s’est nettement dégradée. L’accord avec Microsoft a rapidement pris fin, indique le Times. Et les ventes n’ont jamais décollé. L’an passé, Graphcore a réalisé un chiffre d’affaires de 2,7 millions de dollars, selon des documents financiers publiés mercredi 4 octobre. Dans le même temps, ses dépenses ont continué d’augmenter, dépassant les 200 millions de dollars.



Officiellement, ses dirigeants ne perdent pas espoir. Ils continuent de promettre que la start-up est “bien positionnée pour capitaliser sur l’immense opportunité de marché dans les années à venir". Mais ils reconnaissent aussi une “incertitude matérielle” liée à leur situation financière, alors qu’ils cherchent toujours de nouveaux investisseurs.