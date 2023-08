Malgré le marasme dans les smartphones, les bénéfices de Xiaomi bondissent

Dans un marché du smartphone ultra morose qui devrait encore chuter de 6% cette année, Xiaomi ne s'en sort pas si mal. Le groupe chinois a publié le 29 août des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions des analystes, faisant ressortir un chiffre d'affaires en recul de 4% en glissement annuel au deuxième trimestre à 9,2 milliards de dollars, mais un bénéfice net en hausse de 147% à 0,7 milliard de dollars grâce à la mise en place de mesures d'économies et d'optimisation de ses process.



Selon l'institut d'études Canalys, le marché du smartphone en Chine a reculé de 5% au deuxième trimestre. Les livraisons de Xiaomi sur ce marché ont enregistré une chute de 19% selon la même source. Au premier trimestre, le constructeur avait été l'un des plus touchés par la baisse de la demande. Au deuxième trimestre, ses livraisons ont reculé de 16% sur un an dans le monde, faisant chuter les revenus de cette division de 13%. Mais d'un trimestre sur l'autre, sa part de marché mondiale est remontée de 1,6 point à 12,9% toujours d'après Canalys, et son chiffre d'affaires de 4,6%.

Augmentation des marges

Par ailleurs, malgré la baisse des volumes sur le marché des smartphones, Xiaomi a augmenté ses marges de 33% sur un an en remontant sur le segment haut de gamme (il était historiquement positionné sur l'entrée et le milieu de gamme). Le constructeur a notamment sorti un nouveau smartphone pliant sur son marché domestique ce mois-ci. Les bénéfices bruts des tablettes, téléviseurs et PC ont également progressé de 38%.



En outre Xiaomi, qui produit une grande variété de produits allant de l'électronique à l'électroménager connecté, compte sur de nouveaux relais de croissance comme le véhicule électrique. Le groupe compte investir 10 milliards de dollars sur dix ans dans l'automobile, et espère démarrer la production en série au premier semestre 2024, rapporte Reuters. Le groupe investit également lourdement dans l'intelligence artificielle. Il emploie plus de 3000 salariés dans ce domaine, et a tout récemment lancé son propre grand modèle de langage (LLM) pour l'IA générative.