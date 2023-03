Malgré les craintes de la classe politique, TikTok gagne en popularité aux Etats-Unis

Les inquiétudes de Washington ne se répercutent pas sur la popularité de TikTok. Mardi 21 mars, l’application de courtes vidéos a annoncé avoir franchi la barre des 150 millions d’utilisateurs actifs mensuels aux Etats-Unis. C’est 50 millions de plus qu’en 2020, la dernière fois que la société avait communiqué des chiffres d’audience.

TikTok séduit désormais plus de la moitié des Américains de plus de 13 ans, âge minimum pour s'inscrire au réseau social. À titre de comparaison, Facebook compte près de 266 millions d’adeptes aux Etats-Unis et au Canada. Cela représente un taux de pénétration supérieur à 80% chez les plus de 13 ans.

Audition au Congrès

L’an passé, TikTok avait également franchi la barre du milliard d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde. C’est trois fois moins que Facebook. Ce chiffre n'inclut pas Douyin, la version chinoise de la plateforme de vidéos qui attire 700 millions d’utilisateurs quotidiennement.

Le timing de cette annonce n’est pas anodin : elle intervient deux jours avant l’audition de Shou Zi Chew, le patron de TikTok, devant la Chambre des représentants, et au moment où un projet de loi est en discussion au Congrès. Celui-ci prévoit de donner davantage de pouvoir au gouvernement, en lui permettant d’interdire ou d’exiger la cession de technologies jugées dangereuses pour la sécurité nationale.

La filiale de ByteDance joue très gros. Selon la presse américaine, l’administration Biden aurait en effet demandé que le groupe chinois se sépare de TikTok, après l’échec de négociations menées depuis deux ans sur des mesures permettant d’assurer la sécurité des données. Faute de quoi l’application ne serait plus autorisée aux Etats-Unis.

Menace pour la sécurité nationale

Le dossier reste très politique. Pour éviter des sanctions, TikTok veut mettre en avant son immense popularité, notamment auprès des jeunes, l’une des bases de l’électorat du président Joe Biden. La société souhaite par ailleurs mettre à contribution les influenceurs pour mobiliser ses utilisateurs contre une éventuelle interdiction.

Depuis plusieurs années, TikTok est considéré comme une menace pour la sécurité nationale des Etats-Unis. Les inquiétudes sont doubles. D’abord, une collecte massive des données des utilisateurs américains par la Chine. Ensuite, de potentielles campagnes d’influence menées par Pékin par l’intermédiaire de l’algorithme de recommandations de l'application, par exemple pour influencer une élection.