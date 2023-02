Malgré les fermetures, Amazon n'abandonne pas les supermarchés physiques

Ce n'est pas parce qu'Amazon ferme des supermarchés dans le cadre de son grand plan d'économies que l'entreprise n'a plus d'ambition dans le brick and mortar. Dans un entretien au Financial Times, le CEO d'Amazon Andy Jassy a déclaré qu'il voulait "mettre le paquet" sur les magasins d'alimentation physiques. "Nous espérons qu'en 2023, nous aurons trouvé un format sur lequel voir les choses en grand. Nous expérimentons des assortiments, des systèmes de paiement, des prix. Certains sont prometteurs je pense, c'est encourageant."

L'aventure d'Amazon dans les enseignes alimentaires a débuté en 2017 avec le rachat de la chaîne Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars, sa plus grosse acquisition à date. En plus des supermarchés de la chaîne, le groupe a lancé ses propres supermarchés équipés de la technologie de paiement sans passage en caisse Just Walk Out. Cependant, alors qu'Amazon ambitionnait d'ouvrir 200 supermarchés Fresh, il n'en a ouvert que quelques dizaines aux États-Unis et au Royaume-Uni.

720 millions de dollars de charges de dépréciation

Les supermarchés restent malgré tout la seule catégorie de magasins physiques dans laquelle Amazon continue de vouloir investir, contrairement à d'autres tentatives dans les librairies par exemple (Amazon Books) et l'électronique (4-Star).

Lors de la présentation de ses derniers résultats financiers, Amazon a indiqué avoir enregistré une charge de dépréciation de 720 millions de dollars liés à ses magasins physiques, rapporte le média spécialisé Supermarket News. Andy Jassy avait alors signalé qu'il attendrait d'avoir trouvé la bonne formule avant de relancer l'expansion d'Amazon Fresh.

Au 4e trimestre 2022, les magasins physiques ont dégagé un revenu de presque 5 milliards de dollars pour Amazon, soit un peu plus de 3% du chiffre d'affaires total du groupe.