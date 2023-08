Malgré les sanctions, Huawei tire son épingle du jeu sur un marché des équipements de réseau mobile en baisse

Après plusieurs années de forte croissance, le marché des équipements de réseau mobile traverse une période plus difficile. Selon le cabinet Dell’Oro, dont les estimations font référence dans le secteur, les ventes ont ainsi connu au deuxième trimestre leur plus fort repli depuis sept ans.



Sur ce secteur en baisse, un acteur inattendu tire son épingle du jeu : le géant chinois Huawei, pourtant exclu par des infrastructures mobiles de nombreux pays. D'après Dell’Oro, le groupe de Shenzhen enregistre sa meilleure part de marché en trois ans. Hors Etats-Unis, celle-ci est même équivalente à celle combinée de Nokia et Ericsson, ses deux principaux rivaux.

Banni des réseaux 5G

Dans le sillage de Washington, qui l’accuse d’entretenir trop étroit avec Pékin, faisant peser des risques d’espionnage, de nombreuses capitales ont décidé d’exclure Huawei du déploiement de leur réseau 5G. C’est le cas du Royaume-Uni, du Japon ou encore de l’Australie. En Europe, des restrictions ont été imposées dans plusieurs pays, dont la France mais pas encore l’Allemagne.



En plus de ces mesures, Huawei est également pénalisé par son placement sur une liste noire par Washington, qui limite sa capacité à se fournir auprès de groupes américains. Cela menace sa compétitivité technologique, poussant certains opérateurs télécoms à privilégier les équipements de ses concurrents Ericsson, Nokia ou encore Samsung.

La Chine porte Huawei

Huawei peut, en revanche, toujours compter sur le marché chinois, le plus important du monde avec plus d’un milliard de personnes possédant un smartphone. Et malgré les accusations d’espionnage, le groupe conserve des parts de marché très fortes dans de nombreux pays asiatiques, sud-américains et africains, où sa compétitivité prix fait toujours la différence.



La composition géographique de son activité explique son gain de part de marché. Selon Stefan Pongratz, analyste chez Dell’Oro, les mauvaises performances du secteur s’expliquent en effet principalement par les “nuages qui s’accumulent en Amérique du Nord”, une région sur laquelle Huawei n’est plus présent. Ces difficultés se répercutent donc intégralement sur ces rivaux.