Malmené par la baisse des ventes de PC, le bénéfice de Lenovo plonge, les licenciements guettent

La chute des ventes de PC continue de faire des victimes. Lenovo a publié au troisième trimestre de son exercice fiscal le pire recul de son chiffre d'affaires en 14 ans, en baisse de 24% sur un an. Le premier constructeur mondial de PC a prévenu qu'il devrait procéder à des licenciements pour s'adapter à la baisse de la demande sur le marché, sans préciser quelle en serait l'ampleur.

La presse américaine s'était déjà fait l'écho de suppressions de postes en fin d'année dernière, mais Lenovo n'avait pas non plus détaillé leur nombre. Ces déclarations interviennent après les annonces des plans sociaux chez Dell (6650 emplois) et HP (4000 à 6000). Les ventes mondiales de PC ont plongé de 16% en 2022. Selon IDC, les expéditions ont même plongé de 28% au dernier trimestre. Et d'après les prévisions de Gartner, elles devraient encore glissé de 6,8% en 2023.

Plan de réduction des coûts

Dans ce contexte de marché difficile, le bénéfice de Lenovo a reculé en glissement annuel pour la première fois depuis 2020, de 32% à 437 millions de dollars sur les trois derniers mois de l'année calendaire.

"La division Intelligent Devices est dans sa pire phase", a estimé le CEO de Lenovo Yang Yuanqing, qui a indiqué que le constructeur chinois entrait dans une période de réduction des coûts, dont les licenciements ne représenteront qu'une "toute petite partie".

Heureusement pour Lenovo, sa diversification dans les services aux entreprises est payante. Ses autres divisions Solutions and Services et Infrastructure Solutions ont établi des chiffres d'affaires record. Elles ne représentent que 30% des revenus de l'entreprise, mais elles sont en très forte croissance.

"Les résultats d'aujourd'hui démontrent que notre transformation vers les services porte ses fruits. Nos moteurs de croissance hors du marché du PC génèrent une solide rentabilité", a déclaré Yang Yuanqing dans un communiqué.