Mangopay poursuit ses acquisitions et rachète la fintech WhenThen

Mangopay, spécialisée dans les infrastructures de paiement pour les places de marché, poursuit sa stratégie de croissance externe entamée depuis son rachat par le fonds Advent il y a presque un an. Après le rachat d'une solution anti-fraude en décembre dernier, la société annonce l'acquisition de la fintech irlandaise WhenThen, une plateforme "d'orchestration des paiements".

Cofondée en 2021 par un ancien cadre de Mastercard qui devient directeur des produits de Mangopay, Kirk Donohoe, WhenThen automatise la phase de routage entre le passage à la caisse et le processeur de paiement, pour les entreprises qui travaillent avec plusieurs fournisseurs de paiement (Stripe, Adyen, Checkout…), afin d'optimiser les coûts et les flux.

Être présent sur toutes les étapes du processus de paiement

L'objectif du rapprochement est de permettre aux clients de Mangopay d'ajouter des méthodes de paiement facilement, d'augmenter leurs taux de conversion, d'accéder aux données des cartes de paiement des consommateurs, et à l'ensemble des données liées aux paiements à travers un seul tableau de bord, fourni par WhenThen.

"Grâce à la technologie et à la connectivité mondiale de WhenThen, Mangopay va rapidement développer l'ensemble de son offre de paiement afin de dégager une valeur significative pour les clients de sa plateforme existante, grâce à des relations multi-processeurs et à un niveau d'automatisation plus élevé", explique un communiqué.

Mangopay travaille avec plus de 2500 places de marché, dont Vinted et LeBonCoin. Avec l'appui d'Advent, la société compte doubler son chiffre d'affaires cette année et atteindre la rentabilité en 2024.