Mangopay rachète le logiciel de détection des fraudes de Nethone

Mangopay, qui fournit des services de paiement pour les places de marché, annonce l'acquisition de Nethone, un éditeur de logiciel SaaS spécialisé dans la détection et la prévention de la fraude. Il s'agit de la première acquisition réalisée par Mangopay, qui met à profit une partie des 75 millions d'euros que le fonds Advent s'est engagé à investir dans son développement en avril dernier, quand il a repris Mangopay à Crédit Mutuel Arkéa.

Automatisation des contrôles

Mangopay intègrera la solution de Nethone au parcours de paiement de ses quelque 2500 clients. Celle-ci utilise le machine learning, les données comportementales liées au hardware (y compris les smartphones) et aux logiciels, les technologies de "network intelligence" et la biométrie afin de prédire des schémas d'activités suspicieuses. Elle vise des fraudes du type prise de contrôle de compte, faux compte et transactions non autorisées.



“Pour réduire les activités frauduleuses il n’y a pas de secret : chaque plateforme doit avoir une connaissance approfondie de ses utilisateurs en temps réel tout au long de leur parcours client”, déclare Romain Mazeries, CEO de Mangopay, dans un communiqué.



Mangopay affirme que sur la base des cas d'utilisation actuels de Nethone, la solution permet d'augmenter les taux d'approbation de 26% et de réduire de 60% le trafic examiné manuellement. Elle optimise le scoring des transactions de paiement et la validation des contrôles d'identité. A l'avenir, Nethone adaptera sa technologie de connaissance du client afin d'offrir une solution native pour les places de marché. Nethone, créée en 2016, est utilisée notamment par BlaBlaCar et ING.