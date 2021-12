Marbeuf C&R : l’expert français en sécurité numérique et cryptographique

À ce jour, les nombreuses attaques recensées contre des plateformes sur Internet dans le monde entier témoignent d’un véritable manque de sécurité qui est dû, notamment, à l’obsolescence de certaines technologies.

Les différents systèmes de sécurité autour de la signature électronique semblent, aujourd’hui, en partie dépassés.

Une lutte constante face aux attaques informatiques

Face à cet enjeu, et alors que les menaces liées au hacking et au piratage se perfectionnent et évoluent en permanence, la société Marbeuf Conseil & Recherche souhaite apporter des solutions technologiques innovantes afin de renforcer, entre autres, la sécurité des systèmes de paiement.

« Au quotidien, nous collaborons avec la société Carrousel Digital, basée à Londres, qui est spécialisée dans le paiement. De notre côté, nous sommes experts dans la sécurité digitale : nous développons en effet plusieurs innovations que nous publions par la suite sous forme de brevets technologiques qui permettent de lutter contre des vulnérabilités telles que des attaques informatiques au MD5 ou SHA-1, ou quantiques » explique à ce sujet Bruno Sanglé-Ferrière, président et fondateur de Marbeuf C&R.

Une technologie disruptive, utile à de nombreux acteurs

À travers cette activité, la société construit des solutions aussi bien pour le domaine public et les administrations, que pour le domaine privé et, notamment, les acteurs du secteur bancaire et des services informatiques.

« Notre premier brevet propose une technologie nommée “Moneytalk” qui permet de sécuriser l’authenticité d’une information portée de carte à carte, sans devoir se connecter à un réseau. Notre objectif, c’est de pouvoir être en mesure de remplacer le papier sécurisé des billets de banque, en conservant leurs avantages, et ce à travers des systèmes entièrement digitalisés pour pouvoir en tirer tous les autres avantages, notamment la connectabilité. Cette technologie disruptive peut d’ailleurs être également appliquée pour les papiers d’identité, permettant ainsi de placer toute sorte de papiers sur une carte de crédit et de consulter ces papiers en mode hors ligne ! » ajoute Bruno Sanglé-Ferrière.

Un système de paiement entièrement sécurisé

Grâce à la création d’un système de codage introduit au sein même des documents lors de leur signature, le second brevet déposé par Marbeuf Conseil et Recherche permet d’améliorer significativement la sécurité liée aux signatures électroniques de toutes sortes de documents, notamment les images et les vidéos.

« Notre système s’avère extrêmement efficace pour renforcer la sécurité auprès des utilisateurs, en luttant notamment contre la falsification numérique. Celui-ci permet aussi d’utiliser des clés à usage unique assez petites, par exemple, d’une centaine de bits ! »

Le troisième brevet de l’entreprise permet quant à lui de mettre à jour à distance des clés à usage unique utilisées pour sécuriser les données entre deux cartes.

« En permettant d’échanger des clés secrètes, on augmente la capacité de sécuriser les communications entre les deux cartes. »

La combinaison des trois brevets permet alors d’émettre des milliards de cartes au sein d’un système sécurisé permettant de s’échanger de l’argent.

Poursuivre le travail de recherche autour de la sécurité numérique

Pour les semaines et les mois à venir, l’entreprise Marbeuf Conseil et Recherche souhaite poursuivre son travail d’innovation en développant de nouveaux brevets autour de la sécurité digitale.

« En ce sens, nous travaillons sur un brevet qui permet de vérifier, grâce à un système de caméra, que personne ne regarde le clavier ou l’écran quand vous tapez votre code PIN, ou lorsque vous lisez un texte. Dans un autre domaine, nous travaillons également sur un système qui localise l’endroit où se trouve la contrepartie distante réalisant la transaction. Dès lors, quand on règle une somme sur internet, on sait où va directement cet argent, même si cet endroit est l’intérieur d’un bâtiment. Cela permettra de renforcer sensiblement la sécurité de nos clients ! » conclut Bruno Sanglé-Ferrière.

