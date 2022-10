Marketing digital en entreprise : les meilleures solutions

Une vidéo pour présenter et valoriser votre entreprise

Aujourd'hui, les messages visuels sont ceux qui impactent le plus le grand public. Pour vos clients et prospects, il peut donc être intéressant de vous tourner vers une plateforme de création vidéo. Ce type d'outil en ligne permet de créer du contenu vidéo pour vos réseaux sociaux, pour votre site web et même en interne pour vos collaborateurs. C'est la meilleure solution en ligne pour, par exemple, créer une vidéo de présentation d'entreprise efficace, moderne et attractive.

Le content marketing pour asseoir votre réputation

Le content marketing est une autre sorte de marketing en ligne. C'est un mode de promotion qui ne se focalise pas sur la réalisation de ventes, mais plutôt sur les problèmes rencontrés par les potentiels clients. Le but avec le content marketing est de répondre à toutes les questions et problématiques liées à vos produits et services.

Le content marketing apporte donc une vraie valeur ajoutée pour le public visé. Cela peut aller de conseils pratiques à un tutoriel en passant par un test ou un comparatif de produits.

Cette technique d'e-marketing joue un rôle essentiel pour la réputation d'une entreprise et la fidélisation de ses clients. C'est aussi un moyen pour vous positionner comme expert de votre domaine.

Le SEA pour un retour sur investissement immédiat

Le SEA (Search engine advertising), que l'on appelle le référencement payant en français, est une technique d'e-marketing qui permet d'être visible sur les moteurs de recherche sur Google. Comment cela fonctionne ? C'est simple, vous commencez par sélectionner les mots-clés les plus intéressants pour vous, puis vous établissez un budget de campagne.

Ensuite, lorsqu'un internaute va placer la requête qui correspond à votre mot-clé dans sa barre de recherche, vous allez apparaître en tête des résultats sur son écran. De cette manière, vous pouvez attirer du trafic et le rediriger vers vos produits et services.

Le SEO pour attirer du trafic

Pour être visible sur les moteurs de recherche, il n'y a pas que le SEA, il y a aussi le SEO. Contrairement au premier, le SEO est un mode de référencement gratuit. Il consiste à se positionner sur des requêtes populaires parmi les internautes, mais avec peu de concurrence de la part des autres sites de votre secteur d'activité.

Pour vous positionner sur ces mots-clés, vous devez créer du contenu en rapport, mais pas seulement. Beaucoup d'autres éléments peuvent vous aider à améliorer le référencement SEO de votre site d'entreprise comme la création de liens externes, le maillage entre les pages de votre site, l'optimisation du contenu, l'utilisation de balises méta, etc.

Construire une nouvelle audience sur les réseaux sociaux

Il est possible, pour toutes les entreprises, de créer un profil gratuit sur les réseaux sociaux les plus populaires tels qu'Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest ou même TikTok. Sur ces plateformes, vous pouvez vous constituer une nouvelle audience et répondre aux messages et retours de tous vos clients. Pour cela, il existe énormément d'outils, notamment les hashtags, très utiles.

Il existe également une forme de publicité payante sur ces réseaux sociaux pour augmenter votre visibilité. Ces possibilités de créer des campagnes publicitaires sont très complètes et permettent d'atteindre des cibles d'acheteurs bien précises.

Conclusion : les bénéfices du marketing digital

Ces solutions de marketing digital sont extrêmement efficaces si elles sont menées de front en suivant une stratégie de communication en ligne globale. Les bénéfices à en retirer sont les suivants :

Une meilleure visibilité sur tous les canaux de diffusion.

Du contenu pertinent et de qualité pour votre site et vos réseaux sociaux.

Une image d'expert dans votre secteur d’activité.

La possibilité de toucher un plus large public.

Vendre plus de produits et de services.

Un meilleur ROI sur le long terme.

Contenu proposé par Playplay.