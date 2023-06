Marketing direct : Obiz augmente son capital de 7 millions d'euros pour absorber SLD

Obiz, un éditeur lyonnais de plateformes de marketing direct, augmente son capital de 7 millions d'euros afin de reprendre l'un de ses fournisseurs, SLD, spécialiste des réductions, des forfaits de ski et des billets de spectacles dématérialisés pour les comités d'entreprises (Réduc'CE, Skipower,...), installé à Limonest (Rhône).



"Cette intégration va permettre à Obiz et à SLD d'augmenter réciproquement leurs offres produits", résume Brice Chambard, fondateur d'Obiz en 2010, qui emploie aujourd'hui 80 salariés et réalise 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les 17 salariés de SLD rejoignent Obiz. "Nous ciblons un chiffre d'affaires consolidé de 70 millions d'euros dès 2023", envisage Brice Chambard, dont la société est cotée en bourse depuis deux ans.



Les dirigeants de SLD, Frédéric Colpart, cofondateur, et Julien Matteo, directeur général, réinvestissent 900.000 euros dans la société et conservent des fonctions opérationnelles. D'autre part, le fonds d'investissement Garibaldi participations, qui dépend du groupe Banque Populaire Caisse d'Epargne (BPCE), injecte 4,1 millions d'euros dans la société holding d'Obiz.

Obiz tenté par la grande distribution

Obiz fournit des plateformes sur-mesure à ses clients afin qu'ils fidélisent les leurs. L'éditeur conçoit des sites dédiés, des API ainsi que des sites marchands.



Vinci Autoroutes a recours aux services d'Obiz pour apporter des services complémentaires sur les aires d'autoroutes, et offrir des réductions aux clients du badge Ulys. "Nous disposons d'un panel de 45500 partenaires pour constituer les offres clients et leur faire gagner du pouvoir d'achat", explique le PDG d'Obiz, qui compte l'assureur Axa et les salles de fitness L'Orange bleue parmi ses clients.



L'an passé, l'éditeur lyonnais avait déjà acquis le toulousain Adelia, spécialiste des offres en NFC (Near field contact), qui travaille pour des aéroports, des collectivités locales, des offices de tourisme, des grandes enseignes de la distribution.



"Nous avons plusieurs challenges : l'internationalisation de notre offre et le segment de la grande distribution", indique Brice Chambard, par ailleurs ancien vice-président de l’écosystème French Tech à Lyon. Il entend concurrencer les poids lourds du secteur que sont HighCo et Sogec entre autres, des pionniers du couponing, ce service qui offre des coupons de réduction en fonction des achats du consommateur.



Pour ce faire, Obiz veut monétiser les sites d'e-commerce qu'il exploite, et surtout développer un site dont il est propriétaire, mesachatsmoinscher.fr.