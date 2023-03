Masteos lève 12 millions d'euros pour renforcer sa solution d'investissement locatif

Acquisition, travaux, meubles, gestion… Masteos donne les clés de l’investissement locatif au plus grand nombre. "Notre application intègre différents critères d’investissement avec une sélection de biens chiffrés de A à Z incluant aussi bien la localisation géographique que le plan des travaux à prévoir et leur coût," explique Thierry Vignal, président et cofondateur de Masteos.



Cette solution a séduit EDF, qui s’inscrit comme acteur majoritaire dans une nouvelle levée de fonds de 12 millions d’euros de la start-up. "EDF est leader sur le marché de la rénovation énergétique avec Izi by EDF. Nous avions besoin d’un acteur de référence sur le sujet tandis que le groupe cherchait à capter des clients au plus tôt dans la démarche de travaux, comme les nôtres."



Alors que les biens porteurs d’une étiquette F ou G ne pourront plus être proposés à la location à compter de 2023 et 2028, EDF pourrait s’appuyer sur Masteos pour accompagner les investisseurs dans une approche de rénovation énergétique globale, soutenue par l’Etat. Chaque mois, un millier de biens sont disponibles sur Masteos pour environ 5 000 clients.

Connaissance du marché immobilier

Masteos s’appuie sur une équipe de 40 développeurs pour poursuivre le travail sur son application. L’outil réalise trois missions principales. Tout d’abord, trouver un bien grâce à une sélection en fonction de différents critères complétée par une modélisation financière personnalisable du bien.



"Nous avons également intégré un simulateur d’enrichissement selon la localisation notamment. Nous avons mis en place différentes hypothèses de prix, à la baisse et à la hausse, sur différentes périodes pour dresser des hypothèses d’évolution." Pour apporter la pertinence attendu au simulateur, Masteos s’appuie sur les données locatives, selon les quartiers d’une ville.



"Notre dizaine de datascientists filtrent les villes, regardent le rendement locatif, la liquidité du marché, le volume des ventes, mesurent la tension locative du marché en fonction de la durée de présence d’une annonce, la tension transactionnelle selon le nombre d’acheteurs et de vendeurs, la taille de la ville…"

Faciliter le suivi de l’investissement

Le deuxième outil mis à disposition par Masteos consiste au suivi de la transaction étape par étape. Le mandat de recherche, l’offre d’achat, la signature de la transaction, les devis pour travaux, le procès-verbal du chantier, les documents bancaires, le contrat locatif… "Le client peut avoir jusqu’à une trentaine de contrats à signer, en ligne, selon le projet. Il est important qu’il ait une visibilité sur chaque étape pour suivre la transaction en temps réel."

D’autres outils à venir

"Nous construisons une troisième brique qui donnera accès à un tableau de bord locatif afin de traquer la performance locative du bien en mesurant le taux d’occupation, en suivant le taux de remboursement du bien… Un fonctionnement ressemblant à une application boursière."



Thierry Vignal prévoit la mise en place de cet outil au deuxième trimestre 2023. Le président pense par ailleurs à un produit imaginé avec son nouveau partenaire EDF pour accompagner la rénovation énergétique de A à Z, du devis aux aides à solliciter pour aboutir au reste à charge.

Améliorer l’expérience acquéreur

"Notre équipe travaille aussi sur un outil pour proposer le bon bien au bon investisseur, au bon moment." En attendant cette solution complémentaire, les utilisateurs de Masteos disposent déjà d’un outil de visite virtuelle du bien en 3D afin de choisir le bien adapté.



Créée pour accompagner les investisseurs néophytes ou plus expérimentés désireux de s’orienter vers l’investissement locatif dans des villes plus rentables que les grandes métropoles comme Paris, Lyon ou Bordeaux ; la solution et les équipes guident les acheteurs dans leur choix.



Ainsi, en comparaison, Niort (Deux-Sèvres) semble sous-valorisée puisque la capacité d’emprunt des habitants est évaluée à 90 mètres carrés pour le revenu médian d’un ménage local contre 59 mètres carrés à Dijon (Côte-d’Or) et seulement 22 mètres carrés pour le revenu médian d’un ménage parisien.