Masteos lève 40 millions d'euros pour son application dédiée à l'investissement locatif clé en main

La Prop Tech française Masteos lève 40 millions d'euros. Une levée de fonds en série A annoncée le 13 juin 2022 et réalisée auprès de DST Global Partners, de Daphni et de ses propres salariés à hauteur de 10%. La start-up spécialisée dans l'investissement locatif avait déjà levé 15 millions d'euros il y a neuf mois.



Le guichet unique de l'investissement locatif

Sélection du bien, visite virtuelle, modélisation de la performance financières, offre d'achat, rénovation, ameublement, mise en location… Masteaos a mis au point une application pour accompagner les particuliers à chaque étape de leur investissement locatif. La start-up fondée en 2019 se positionne comme un guichet unique visant à simplifier l'opération. "Notre objectif est de permettre aux Français et aux Européens, de réaliser leurs investissements locatifs depuis leur smartphone : visiter les biens en 3D, suivre un chantier et la gestion du locataire, ou remplir en quelques clics tous les documents nécessaires sur un app", résume Thierry Vignal, président et cofondateur de Masteos.



Masteos explique avoir mis au point des indicateurs et un modèle statistique rigoureux pour évaluer la qualité des biens immobiliers proposés aux particuliers et le rendement de l'investissement locatif. La Prop Tech assure réduire la difficulté à trouver un bien et la durée de l'opération, faciliter la gestion d'un chantier

150 opérations par mois

Avec cette levée de fonds, la Prop Tech veut continuer à numériser l'ensemble du processus de l'investissement locatif sur son application. La start-up, déjà présente dans plus de 20 villes françaises, entend proposer sa solution dans les 50 plus grandes villes françaises d'ici deux ans ainsi que dans d'autres pays européens. Déjà présente en Belgique et en Espagne, Masteos souhaite proposer sa solution au Royaume-Uni et en Allemagne avant la fin de l'année et en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal en 2023.



Pour l'aider, 300 recrutements sont prévus cette année et 500 autres en 2023. La start-up aujourd'hui compte 370 collaborateurs dont 60 freelances. Masteos assure avoir réalisé plus de 900 projets en trois ans et avoir un rythme de 150 opérations par mois.