Mastercard et Verizon veulent développer des solutions de paiement grâce à la 5G

Mastercard et Verizon ont annoncé mardi 13 juillet 2021 avoir noué un partenariat. Le but : travailler sur des solutions de paiement sans contact via la 5G et les technologies sans fil. Les partenaires souhaitent développer des services destinés aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux consommateurs.



paiement sans contact

Mastercard explique vouloir exploiter la connectivité 5G de l'opérateur américain Verizon pour innover dans le paiement sans contact et les services à destination des commerces. Les deux partenaires souhaitent développer des systèmes de magasin sans caisse, de paiement automatique et des solutions de point de vente (POS) dans le cloud. Mastercard et Verizon espèrent que leur nouveau partenariat produira des résultats concrets dès 2023.



"Verizon et Mastercard travailleront en étroite collaboration pour débloquer la connectivité des capteurs de l'Internet des objets (IoT) avec des solutions d'edge computing presque en temps réel pour alimenter les industries de la fintech, des paiements et de la banque, en plus d'armer les PME avec des expériences commerciales hyper-automatisées et immersives", a ainsi détaillé Mastercard. L'usage de la 5G va également permettre de faciliter l'utilisation de smartphones comme terminal de paiement et des wearables comme moyen de paiement sans contact.



Verizon mise sur la 5G

"Les technologies émergentes telles que la 5G et le Mobile Edge Computing vont sans aucun doute remodeler les paiements", a déclaré Linda Kirkpatrick, présidente de Mastercard pour l'Amérique du Nord. Du côté de Verizon ce partenariat va accentuer le déploiement d'offres 5G. L'opérateur a dépensé 45,4 milliards de dollars, soit plus qu'AT&T et T-Mobile réunis, lors de la récente vente aux enchères de la Commission fédérale des communications, afin d'obtenir de nouvelles bandes de fréquences, comme le rappelle Engadget. D'ici à 2023, l'opérateur prévoit que son réseau 5G fournisse une couverture à 175 millions de personnes à travers les États-Unis.



La société a par ailleurs multiplié les partenariats pour faire de son réseau, le plus utilisé du pays. L'opérateur a ainsi déployé la 5G dans différents stades et conclu des partenariats avec Nokia et Microsoft pour renforcer ses compétences dans le domaine BtoB. Verizon veut également tester un service de livraison par drones connectés en 5G avec UPS et commercialiser des pickups Ford permettant de fournir une connexion 5G au services de secours lors de catastrophes.