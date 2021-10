Mastercard Innovation Forum 2021 : « nous sommes convaincus qu'il est important de s'ouvrir au-delà de notre écosystème traditionnel »

« Nous évoluons dans un monde de plus en plus complexe, et nous sommes convaincus qu'il est important de s'ouvrir au-delà de notre écosystème traditionnel des paiements.»

Interview de Brice van de Walle, Directeur général de Mastercard France

Quel regard portez-vous sur l'état actuel des technologies de paiement en France ?

Nous sommes bien avancés sur le paiement sans contact, qui apporte aux utilisateurs une expérience, simple, efficace et rapide. En travaillant au développement de cette technologie en Amérique Latine, j'ai beaucoup utilisé l'exemple de la France, qui a permis de démontrer les nombreux cas d'usage, ainsi que l'absence de fraude spécifique. Nous souhaitons continuer à développer ce mode de paiement en France et étudions les moyens d’en accroître son usage. Les utilisateurs comme les commerçants souhaitent que cela évolue encore.



Où en sommes-nous en ce qui concerne le développement des fintechs ?

En Amérique Latine, j'ai été marqué par l'évolution radicale, en moins de dix ans, du modèle bancaire. L'émergence des fintechs, notamment via des start-ups porteuses de modèles innovants, a contribué à développer de nouveaux usages et à simplifier la transition numérique du secteur financier. Cette croissance rapide s'explique par le fait que les Fintechs y ont démontré une approche innovante et flexible aussi bien au niveau technologique que commercial. Les banques plus traditionnelles ont donc dû aussi s’adapter aux nouveaux usages, suite au développement accéléré du numérique et des technologies mobiles, poussés par les fintechs et autres néobanques.

De manière similaire, on observe en France l’émergence de fintechs très agiles technologiquement. Avec de plus une approche 100 % digitale, et une proposition d’offres simplifiées, elles attirent une part croissante de clients. En parallèle, de nombreuses initiatives de la part des entreprises comme du gouvernement visent à faire avancer les choses. De notre côté, nous accompagnons l’ensemble des acteurs de ce domaine.



Quel a été l'impact de la crise de la Covid sur ces sujets ?

Elle a accéléré deux choses : l'adoption du sans-contact et les transactions en ligne, que nous avons vues exploser sur nos réseaux. L'impact a été énorme sur l’e-commerce et tous les acteurs de la chaîne et certaines difficultés ont été très vite mises en évidence. Pour les utilisateurs, au moment du paiement, la démarche est parfois trop compliquée, avec la saisie de plusieurs mots de passe, ou le passage d'une application à l'autre. Heureusement, il existe maintenant des standards qui fonctionnent bien et permettent de faciliter ces démarches tout en garantissant la sécurité. Ils ne sont pas encore adoptés par tous, mais la crise a suscité une réelle motivation pour rattraper ce retard. Nous y travaillons avec tous les commerçants, grands ou petits, les banques et les prestataires de services de paiement, pour fournir aux utilisateurs une expérience aussi fluide que possible.





Quelles autres innovations devraient transformer le marché dans les prochaines années ?

Deux tendances vont prendre de l'importance : l'open banking, qui consiste pour les banques à partager en toute sécurité et grâce aux open APIs les données de leurs clients à des tiers, ainsi que l'instant payment, qui permet d'effectuer des virements bancaires instantanés. Elles ouvrent la porte à de nombreux nouveaux cas d'usage. Les possibilités sont théoriquement illimitées, mais il y a encore beaucoup de travail pour connecter les différents acteurs du marché et surtout mettre en place ces nouveaux cas d’usage car les équilibres commerciaux sont aussi bouleversés avec tous ces changements.

Nous allons donc continuer d'accompagner nos partenaires mais également les start-ups, qui travaillent sur ces sujets, à se développer, notamment en leur apportant de la visibilité et la capacité à s’internationaliser grâce à ces nouvelles technologies.

Pour terminer, il est essentiel pour nous de développer des partenariats avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème, y compris dans le domaine des télécommunications et de la cybersécurité. C'est ce que nous voulons mettre en avant avec la thématique « Together towards tomorrow » lors du prochain Mastercard Innovation Forum.





Que peut-on attendre de cette nouvelle édition du MIF ?

Nous évoluons dans un monde de plus en plus complexe, et nous sommes convaincus qu'il est important de s'ouvrir au-delà de notre écosystème traditionnel des paiements.

Ce forum est l'occasion d'entendre des points de vue différents sur des problématiques importantes, comme le développement durable ou l'inclusion sociale. Ce sont des sujets sur lesquels Mastercard est engagé. À travers des débats et tables rondes, le Mastercard Innovation Forum est un excellent lieu pour échanger. Je suis convaincu que les rencontres physiques apportent beaucoup, je me réjouis donc qu'il soit à nouveau possible de nous réunir en présentiel pour cette occasion après une année marquée par la Covid.



Contenu proposé par Mastercard