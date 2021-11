McAfee est racheté pour 14 milliards de dollars

Mise à jour (09/11/2021) : McAfee a officialisé son rachat le 8 novembre 2021 pour 14 milliards de dollars. Le consortium d'investisseurs, mené par Advent et Permira, rachètera les actions ordinaires en circulation pour 26 dollars l'unité, dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire, qui valorise la société américaine à environ 12 milliards de dollars. Ce montant correspond à une prime de 22,6% par rapport au cours de clôture de McAfee le 4 novembre 2021, dernière séance de cotation avant que le Wall Street Journal ne fasse état des négociations entre les deux parties.



Article original : La société de cybersécurité McAfee, connue pour ses solutions antivirus, serait en passe d'être rachetée par un groupe comprenant les sociétés de capital-investissement Advent et Permira, d'après des sources citées par le Wall Street Journal. La transaction s'élèverait à plus de 10 milliards de dollars.



Cet accord – qui valorisait McAfee à environ 25 dollars par action – pourrait être annoncé ce lundi 8 novembre, ont précisé les sources, ajoutant que les discussions étaient toujours en cours et pouvaient encore échouer.



Basé à San José, en Californie, McAfee développe et commercialise des logiciels de protection contre les malwares. Ses produits sont utilisés dans 182 pays sur plus de 600 millions d'appareils, d'après le site web de la société. A noter que ces logiciels sont préinstallés sur bon nombre de terminaux, particulièrement d'entrée et de milieu de gamme.



Une IPO de 620 millions de dollars

L'introduction en bourse de McAfee date d'octobre 2020. L'entreprise avait levé près de 620 millions de dollars à cette occasion. Les fonds américains TPG, Thoma Bravo ainsi que le fonds singapourien GIC font partie des principaux actionnaires. La première IPO de la société remonte à 1999, avant son acquisition par Intel en 2011. Elle fut renommée Intel Security de 2014 à 2017, avant qu'Intel ne s'en désinvestisse, d'abord en la transformant en coentreprise, puis via son entrée en bourse.



Avec 81 milliards de dollars d'actifs sous gestion, l'Américain Advent investit dans la technologie depuis plus de trois décennies. Il est basé à Boston et possède des bureaux dans le monde entier. De son côté, le Britannique Permira, qui dispose de 51 milliards de dollars de capitaux engagés et d'une présence mondiale, a également un historique de transactions technologiques. Son portefeuille compte notamment Informatica.



Une prise en compte croissante du cyber risque depuis le Covid-19

Comme de nombreuses entreprises spécialisées dans ce domaine, McAfee a profité de l'engouement pour la cybersécurité suscité par la pandémie de Covid-19, qui a été un tournant dans la prise en compte de la menace cyber. Elle a enregistré un chiffre d'affaires de 909 millions de dollars au premier semestre 2021, soit 23,3% de plus qu'au premier semestre 2020.