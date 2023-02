MediaTek fera une démonstration de sa technologie de connectivité par satellite au MWC 2023

MediaTek a annoncé, ce 24 février 2023, qu’il fera la démonstration d'une technologie de connectivité par satellite 3GPP Non-Terrestrial Network (NTN) pour les smartphones la semaine prochaine, lors du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone. Elle fait suite aux annonces d'Apple et Qualcomm en la matière, mais aussi de Samsung, qui prépare son propre modem 5G NTN.

Le premier client de MediaTek pour cette fonctionnalité sera Motorola. Ce dernier devrait présenter deux smartphones satellites, le Defy 2 et le CAT S75, ainsi qu'un accessoire Bluetooth équipé de la puce de MediaTek. Le Defy 2 sera mis sur le marché au deuxième trimestre 2023.

Envoyer mais aussi recevoir des SMS sans réseau cellulaire

MediaTek utilise le service Satellite Connect de la société Bullitt pour intégrer une fonction de messagerie par satellite sur ses System-on-a-Chip (SoC). Le taïwanais affirme que sa technologie permet de transmettre des SOS d'urgence et d'envoyer mais surtout de recevoir des messages textes. Une fonctionnalité équivalente à ce que propose Qualcomm sur ses puces haut de gamme, et supérieure à la solution d'Apple sur les iPhones 14, qui ne permet que l’envoi et pas la réception de SMS.

Un système adapté à tous les réseaux conformes à la norme 3GPP NTN

Par ailleurs, MediaTek utilise la norme 3GPP Non-Terrestrial Network (NTN) au lieu de technologies propriétaires comme celles de Qualcomm et d'Apple, ce qui signifie que son système peut être utilisé avec n’importe quel réseau qui y est conforme.

Enfin, alors que les solutions satellitaires d'Apple et de Qualcomm se connectent à des constellations de satellites en orbite terrestre basse (respectivement celles de Globalstar et d'Iridium), la technologie choisie par MediaTek communique avec des satellites en orbite géosynchrone. La transmission des messages risque de ce fait d'être plus longue, mais pourrait aussi s'avérer plus fiable. Reste à connaître son coût.