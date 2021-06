Memo Bank lève 13 millions d'euros pour devenir le principal partenaire financier des PME

La start-up Memo Bank, anciennement connue sous le nom de Margo Bank, annonce une nouvelle levée de 13 millions d'euros qui vient compléter sa dernière levée de 20 millions d'euros en juin 2020. Le tour de table a été mené par Serena Capital.



Grâce à cette nouvelle enveloppe, Memo Bank souhaite accélérer le développement de ses produits bancaires pour devenir le principal partenaire financier des PME en croissance.



Proposer des services adaptés

La création de Memo Bank repose sur le constat suivant : les PME-ETI sont souvent des structures trop petites pour que les grandes banques leur proposent des services à leur mesure. L'idée était donc de créer un établissement bancaire sur lequel peuvent s'appuyer les PME qui grandissent en leur mettant à disposition tous les outils dont elles ont besoin pour gérer leur trésorerie : compte courant, crédits et moyens de paiement.



Memo Bank voit le jour en avril 2017 sous le nom de TrustBK. Quelques mois plus tard, il lève près de 7 millions d'euros auprès de plusieurs entrepreneurs et fonds d'investissements alors qu'il n'a pas encore reçu l'agrément lui permettant d'exercer les missions d'un établissement bancaire. Il faut attendre juin 2020 pour que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et la Banque centrale européenne (BCE) délivrent un agrément qui permet à cette jeune pousse de proposer ses propres services de paiement, de dépôts et de crédit à sa future clientèle.



Memo Bank propose de nombreux outils, tels qu'un compte courant, des offres de crédit, l'accès aux IBAN... mais également la possibilité de gérer plusieurs comptes courants, d'effectuer des virements groupés, de prévisualiser les opérations à venir ou encore de suivre des mandats de prélèvement. A côté de ces fonctionnalités digitales, Memo Bank dispose d'une équipe de plusieurs chargés d'affaires dédiée à la prospection commerciale.



La solution séduit

Memo Bank, qui est implanté à Paris et à Lyon, cible les entreprises réalisant moins de deux millions de chiffre d'affaires annuel et comptant plus de 10 collaborateurs. Ce qui représente près de 150 000 PME en France. Bien que Memo Bank ne communique pas sur son nombre de clients, elle affirme que sa solution séduit. "L'accueil que font nos clients à nos produits et à nos banquiers expérimentés sur le terrain est excellent", se réjouie Jean-Daniel Guyot, cofondateur et président du directoire de Memo Bank.