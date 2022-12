Mercedes et Bosch déploient un service de stationnement autonome à Stuttgart

Se rendre à l'aéroport avec son véhicule personnel sans avoir à consacrer du temps au stationnement de ce véhicule est un luxe qui pourrait progressivement être proposé. Un premier service de stationnement autonome est proposé à l'aéroport de Stuttgart. Mercedes et Bosch ont annoncé le 30 novembre 2022 avoir obtenu les autorisations nécessaires pour déployer commercialement leur "Automated valet parking", une solution de parking permettant à un véhicule d’aller se garer manière autonome sur une place de stationnement disponible. Le tout sans opérateur à bord.

Disponible via une application

"Le véhicule et l'infrastructure prennent le relai de la conduite et des manœuvres", explique le constructeur. Bosch a équipé le parking de capteurs afin de surveiller le couloir de conduite emprunté par la voiture et ses environs. Les informations nécessaires sont fournies au véhicule pour le guider. La technologie embarquée dans le véhicule convertit les informations reçues en manœuvres de conduite. Si un obstacle est détecté, le véhicule freine et s'arrête avant de repartir une fois la route dégagée.



Le système est disponible via une application : il suffit de réserver une place de stationnement, se rendre au parking et appuyer sur un bouton dans l'application. Une fois que vous quittez le véhicule, les systèmes analysent qu'il puisse bien aller se garer de façon autonome. Si c'est le cas, une notification est envoyée au conducteur et le véhicule se dirige de façon autonome vers la place de stationnement qui lui a été attribuée. Puis, lorsque cela est demandé, le véhicule retourne de façon autonome au point de prise en charge.

Pour les Mercedes EQS et Classe S

Les partenaires ont décroché une première autorisation pour exploiter un service de voiturier autonome en 2019 : des expérimentations ont été menées dans le parking du musée Mercedes-Benz à Stuttgart. Désormais, ils ont l'autorisation d'exploiter commercialement leur solution. Le service est initialement proposé au parking P6 de l'aéroport de Stuttgart en Allemagne avant d'autres déploiements. La fonctionnalité sera proposée aux Mercedes Classe S et EQS produites à partir de juillet 2022 qui sont équipées de la fonctionnalité Intelligent Park Pilot.



"À l'avenir, notre objectif est d'équiper de plus en plus de parkings avec la technologie d'infrastructure nécessaire - nous prévoyons d'en faire plusieurs centaines dans le monde dans les prochaines années", assure Markus Heyn, membre du conseil d'administration de Bosch et président de la division mobility solutions.



"Ce sera avec le stationnement sans conducteur que la conduite automatisée quotidienne commencera", a-t-il ajouté. Proposer une solution qui évite au conducteur de tourner en rond pendant de longues minutes afin de trouver une place de stationnement apporte effectivement un grand confort. Il est plus facile de proposer un système de conduite autonome dans un lieu clos et bien défini, au sein duquel les véhicules circulent à une vitesse limitée, que dans un centre urbain animé. Cela permet également aux usagers de se familiariser avec cette nouvelle technologie avant que d'autres fonctionnalités leurs soient proposées.