Mercedes investit 200 millions d'euros pour se muscler dans le logiciel

Mercedes ouvre un nouveau centre pour renforcer ses compétences dans le domaine du logiciel à Sindelfingen. Le constructeur automobile a annoncé le 8 avril 2022 débloquer plus de 200 millions d'euros dans cet Electric Software Hub qui ouvre au sein de son Mercedes Technology Centre (MTC), son centre technologique de Sindelfingen.



1000 nouveaux emplois

Le but est de rapprocher les différentes équipes qui travaillent sur le logiciel, l'hardware, l'intégration des systèmes et les tests des fonctionnalités. Le constructeur ajoute vouloir créer environ 1000 nouveaux emplois sur ce site et jusqu'à 2000 emplois sur l'ensemble de son réseau de R&D. Ce hub de 70000m² va accueillir 1100 experts provenant de 19 départements et peut accueillir jusqu'à 1554 employés.



Cet Electric Software Hub doit devenir un acteur central dans le développement et la validation de ses technologies et notamment de sa plateforme logicielle MB.OS. La proximité de ce bâtiment avec les bancs d'essai et les centres de tests de Mercedes est mise en avant.



Mercedes explique vouloir avoir une approche englobante concernant le logiciel, de la R&D classique au codage du logiciel lui-même. Les logiciels embarqués dans les véhicules sont de plus en plus complexes et comprennent les systèmes d'info-divertissement, d'aide à la conduite et d'électrification du véhicule. Dans ce contexte, le sujet de l'intégration de tous les composants est essentiel. Ce d'autant plus que les logiciels embarqués sont désormais mis à jour à distance régulièrement avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités et l'amélioration d'autres.



Des simulations à toutes les étapes

Le but de cet Electric Software Hub est de vérifier que tous composant logiciels et matériels développés fonctionnent correctement et s'intègrent bien les uns avec les autres. Des technologies de réalité virtuelle et de simulation seront utilisées pour tester l'ensemble des composants, vérifier qu'ils interagissent bien les uns avec les autres et que les fonctionnalités du véhicule sont correctement implémentées. Il est également possible d'utiliser des méthodes spécifiques de simulation pour tester les fonctionnalités du véhicule au tout début du développement logiciel, avant que les premières unités de contrôle soit disponibles.



Toutes les données collectées lors des tests sont analysées. Le but est de réduire les temps de développement en automatisant certaines tâches et en parvenant à développer un logiciel le plus rapidement possible. Il est également possible tester un véhicule en mouvement dans un environnement simulé. Ces tests sont similaires à ceux qui seraient réalisés en conditions réelles mais sont plus rapide à réaliser et moins coûteux.



Mercedes n'est pas le seul constructeur à développer son propre système d'exploitation. Toyota, General Motors ou encore Volkswagen travaillent également sur ce sujet. Les logiciels prennent de l'importance dans les véhicules et les constructeurs semblent vouloir reprendre la main sur ces développements qui auparavant ne faisait pas partie de leurs préoccupations et demandent de nouvelles compétences.