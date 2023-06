Mercedes pourra vendre Drive Pilot, son système de conduite autonome de niveau 3, en Californie

Le 8 juin 2023, le California Department of Motor Vehicles (DMV) a accordé à Mercedes l’autorisation de commercialiser des véhicules équipés de son système de conduite autonome Drive Pilot dans l’Etat. Il devrait être disponible sur le marché américain pour ses modèles Classe S et EQS en 2024.

Lâcher les mains du volant et quitter la route des yeux

Le Drive Pilot est un système de conduite autonome de niveau 3. Il utilise une combinaison de capteurs couplée à un logiciel d’automatisation des tâches de conduite qui permet au conducteur de lâcher les mains du volant et de quitter la route des yeux pour faire tout à fait autre chose, mais l'oblige à rester disponible pour reprendre le contrôle en cas de besoin.



L’option ne pourra être utilisée que jusqu’à 40 miles par heure (environ 65 km/h), uniquement en journée et sur les autoroutes californiennes de la région de la baie, de la vallée centrale, de Los Angeles, de Sacramento et de San Diego.

Dans certaines conditions

L’utilisation du système reste interdite en ville, dans les zones de construction, lors de fortes pluies, de brouillard épais et autres conditions météorologiques qui pourraient affecter les performances du système, a expliqué le DMV.



Le régulateur a par ailleurs imposé d'autres conditions comme l'obligation, pour les propriétaires, de regarder une vidéo obligatoire détaillant les capacités du système et expliquant comment l’activer et le désactiver avant de pouvoir y accéder. Mercedes doit également répondre à un certain nombre d'exigences en matière de sécurité, d'assurance et d'immatriculation des véhicules.

Mercedes prend de l’avance

Quoi qu’il en soit, c’est un premier pas vers la commercialisation qui donne une certaine avance à Mercedes sur le marché des véhicules autonomes. Le constructeur avait obtenu l'autorisation de commercialiser ce système en Allemagne depuis décembre 2021. Il l'a également reçu au Nevada au début de l'année.



Si c’est la quatrième entreprise à recevoir un permis de déploiement en Californie, il s'agit de la première autorisée à vendre ou à louer des véhicules avec un tel système au public, ce qui doit faire grincer des dents à Tesla.



La système a été conçu de sorte que si le conducteur ne reprend pas le volant (en raison d'un problème de santé par exemple) après plusieurs appels à le faire, il puisse déclencher automatiquement l'arrêt du véhicule, appeler les secours et désactiver le verrouillage des portières. C’est justement la présence de cette fonctionnalité qui a permis à Mercedes de se démarquer de ses concurrents.