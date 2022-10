Meta a racheté les studios de développement Camouflaj, Armature et Twisted Pixel

Meta annonce le rachat de trois studios de développement à l'occasion de sa conférence Connect, qui se tient en ligne ce 11 octobre. Il s'agit d'Armature Studio, qui s'est occupé du remake en réalité virtuelle de Resident Evil 4, Twisted Pixel, qui a travaillé notamment sur Wilson's Heart et Path of the Warrior, et Camouflaj, à qui l'on doit Marvel’s Iron Man VR. Ce dernier titre, sorti en juillet 2020 exclusivement sur PlayStation VR, arrivera sur Quest 2 le 3 novembre.



8 studios de jeux dans l'écurie Oculus Studios

Les sommes engagées ne sont pas divulguées, mais il s'agit de petites structures. Ces développeurs rejoignent BigBox VR (Population: One), Downpour Interactive (Onward), Sanzaru Games (Asgard's Wrath), Ready at Dawn (Lone Echo), et Beat Games (Beat Saber) au sein de l'écurie Oculus Studios. Ces rachats sont d'une importance stratégique capitale, car ils permettent à Meta de concevoir des titres exclusifs qui differencieront son offre à mesure que la concurrence arrivera sur le marché.



A noter que l'acquisition (annoncée en octobre 2021) de Within, qui édite l'application de fitness par abonnement Supernatural, fait toujours l'objet d'un contentieux avec la FTC, l'agence américaine chargée de faire respecter le droit de la consommation. Celle-ci veut faire interdire l'opération car elle estime qu'elle pourrait nuire à la concurrence. Ces trois nouveaux rachats ont sans doute été soigneusement conçus pour ne pas dépasser le seuil au-dessus duquel l'agence est autorisée à intervenir.

un jeu sur trois gagne "des millions de dollars"

Meta en profite aussi pour faire le point sur l'écosystème Quest. Deux ans après le lancement de l'Oculus Quest 2 – renommé depuis en Meta Quest 2 – il est indéniable qu'il a représenté une inflexion majeure pour ce jeune marché. Meta n'en donne pas les chiffres de vente, mais le cabinet d'analyse IDC les estiment à plus de 17 millions d'unités à date.



L'entreprise de Mark Zuckerberg communique en revanche volontiers sur le succès rencontré par les jeux sur sa boutique d'applications. Plus de 400 titres sont présents sur le Quest Store, et un tiers d'entre eux génèrent des revenus "dans les millions de dollars." Dans le détail, 33 applications ont gagné plus de 10 millions de dollars à date, et 55 d'entre elles ont engrangé plus de 5 millions de dollars. Par comparaison, en 2020 seuls 20 titres dépassait le million de dollars de revenus.

Record de ventes pour Bonelab

Les plus gros succès sont évidemment les jeux. Bonelab du studio indépendant Stress Level Zero, sorti fin septembre, a dépassé le million de dollars de ventes en moins d'une heure, un record pour la plateforme. De son côté, le remake de Resident Evil 4 a gagné 2 millions de dollars en 24 heures à sa sortie, tandis que le jeu en ligne massivement multijoueur Zenith: The Last City a dépassé le million lors de son jour de lancement.



A date, 1,5 milliard de dollars ont été dépensés sur la boutique Quest. The Walking Dead: Saints & Sinners, sorti il y a deux ans pile, a généré plus de 50 millions de dollars de revenus sur Quest, soit pratiquement le double de ses revenus sur toutes les autres plateformes. Si la stratégie de Meta privilégiant la qualité à la quantité porte ses fruits, sa boutique secondaire App Lab, pour laquelle les conditions d'entrée sont moins strictes, totalise désormais plus de 2000 applications. La preuve d'un intérêt grandissant des développeurs tiers.

Un nouveau jeu, Behemoth, et un partenariat Xbox Cloud

Un nouveau jeu de survie en réalité virtuelle, nommé Behemoth, a été dévoilé durant la conférence. C'est une production de Skydance Interactive, qui est à l'origine de The Walking Dead: Saints & Sinners. Sa sortie est prévue fin 2023. Par ailleurs, la suite de Saints & Sinners, baptisée Retribution, arrivera sur Quest 2 le 1er décembre. Among Us VR, développé par Innersloth et Schell Games, sortira le 10 novembre sur les boutiques Quest et Rift (pour PC).



Dernière annonce surprise : un partenariat avec Microsoft autour (entre autres) du cloud gaming. Une version beta du service permettra bientôt aux utilisateurs de casques Quest 2 et Quest Pro de streamer des jeux Xbox depuis le cloud pour y jouer sur un écran virtuel en VR avec un contrôleur Xbox.



Ce service s'appuie bien évidemment sur l'offre Xbox Game Pass Ultimate de Microsoft, qui propose ces mêmes fonctionnalités sur ordinateur ou smartphone. Rien d'exceptionnel en soi (pourquoi jouer en VR plutôt que sur un écran ?), mais la promesse du partenariat est évidemment une future offre de cloud gaming de jeux VR.