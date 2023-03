Meta, Atlassian, Twilio, Docusign, Twitter… Notre récap' des licenciements dans la Tech

"L'année de l'efficacité", pour Meta, passera par une cure d'amaigrissement. Selon Bloomberg, le groupe de Mark Zuckerberg préparerait une nouvelle série de licenciements de plusieurs milliers de personnes, en plus des 11 000 suppressions de postes annoncées en novembre représentant déjà 13% de ses effectifs. Le Financial Times avait éventé l'information plus tôt en février.

Apparemment beaucoup de sociétés du secteur technologique ont les mêmes méthodes pour augmenter leur efficacité. Voici un nouveau point sur les licenciements annoncés durant le dernier mois dans la Tech, en dehors de ceux déjà mentionnés dans nos colonnes d'Ericsson, Disney, Zoom, Yahoo, Deliveroo, et Github.

Logiciel / cloud

Dans le logiciel, le spécialiste des solutions de gestion de projet Atlassian vient d'annoncer le départ de 500 salariés (5% des effectifs). Twilio, fournisseur de solutions de communications intégrées d'entreprise, a annoncé un plan de départs de 1500 collaborateurs, soit 17% de ses effectifs, qui fait suite à un autre plan social fin 2022. Docusign, fournisseur de solutions de signature électronique, a remercié 700 salariés (10% des effectifs), ce qui double les départs après les licenciements annoncés fin 2022.

La licorne française Payfit, qui édite des logiciels SaaS pour la gestion de la paie et des ressources humaines dans les PME, va renvoyer 200 collaborateurs selon Les Echos.

L'application de prise de notes Evernote, rachetée en novembre 2022 par l'italien Bending Spoons, a licencié 129 personnes. Palantir, qui a récemment publié son premier trimestre bénéficiaire, se sépare de 75 salariés (2% des effectifs). Spécialisée dans le conseil en logiciels, Thoughtworks a licencié 500 personnes (4% de ses effectifs mondiaux). Secureworks, qui conçoit des solutions de cybersécurité, a congédié 9% de ses équipes. Sprinklr, spécialisée dans les logiciels d'expérience client, supprime 100 postes (4% des effectifs).

Le gestionnaire de noms de domaine et hébergeur GoDaddy a renvoyé 530 personnes (8% de ses effectifs), principalement aux États-Unis.

Véhicule autonome

On sait désormais combien de salariés a fait partir Waymo, dans le cadre de la restructuration d'Alphabet. La société, qui commence à déployer ses robots taxis, a taillé 8% de ses effectifs depuis janvier, soit 209 personnes. Embark, start-up de camions autonomes, a licencié 230 employés représentant 70% de ses effectifs et entame une revue stratégique.

Fintech

Dans la fintech, la licorne britannique Paddle, qui fournit des infrastructures de paiement, a annoncé le départ de 350 personnes (8% des effectifs). Affirm, start-up américaine de BNPL, licencie 500 personnes, soit 19% de ses effectifs, après avoir publié plus de pertes que prévu. L'assurtech allemande WeFox a fait partir un peu moins de 10% de sa masse salariale.

Hardware

iRobot, fabricant des robots aspirateurs Roomba que cherche à acquérir Amazon, licencie 85 personnes (7% de ses effectifs). Pico Interactive, qui conçoit des casques de réalité virtuelle et appartient au propriétaire de TikTok Bytedance, a limogé quelque 200 collaborateurs. Tencent, qui avait cherché à racheter Pico en 2021, aurait abandonné ses projets de casque de réalité virtuelle et licencié des effectifs au sein de sa division XR, rapporte Reuters.

En Chine toujours, Arm s'est séparé d'un peu moins de 100 employés en R&D selon Reuters, soit environ 14% de ses effectifs, alors que la filiale de Softbank qui conçoit des puces pour l'industrie cherche à lever 8 milliards de dollars en s'introduisant à la Bourse de New York.

Crypto

Les licenciements se sont un peu calmés dans la crypto, mais on dénombre encore des suppressions de postes chez le spécialiste canadien des NFT Dapper Labs, qui a encore coupé 20% de ses effectifs, et au sein de la blockchain Polygon qui supprime 100 postes (20% des effectifs). L'australien Immutable, développeur d'une plateforme de jeux web3, a lui aussi coupé 11% de ses effectifs.

Enfin, on ne peut pas terminer ce récapitulatif sans mentionner l'inénarrable Twitter, qui se délite implacablement depuis son rachat par Elon Musk. Le réseau social a rajouté 200 suppressions de postes à son entreprise d'auto-destruction, soit 10% des effectifs restant selon le New York Times. Il resterait moins de 2000 personnes dans l'entreprise, qui comptait 7500 salariés avant le rachat.