Meta crée une équipe produit dédiée pour infuser de l'IA générative dans Facebook, Instagram et WhatsApp

Meta accélère dans l’intelligence artificielle générative, qui est au coeur de ChatGPT, Dall-E et autres services ayant fait parler d'eux depuis un an. La maison-mère de Facebook a rassemblé divers spécialistes dont elle dispose en interne en une équipe produit dédiée à la création d'outils créatifs et de nouvelles expériences.

Mark Zuckerberg l’a annoncé lui-même dans un message publié le 27 février. A long terme, l'entreprise dit même vouloir créer des "personnages" qui pourront "aider les utilisateurs de diverses manières". Si aucune précision n'est donnée sur ce plan, on image sans peine certaines adéquations avec les projets de Meta en matière de métavers.

"Nous sommes en train de créer un nouveau groupe de haut niveau chez Meta, axé sur l'IA générative, afin de mettre le turbo sur nos efforts dans ce domaine, écrit Mark Zuckerberg. Nous avons beaucoup de travail à faire avant d'arriver à des expériences vraiment futuristes, mais je suis très enthousiaste à l'idée de toutes les nouvelles choses que nous allons construire en chemin."

Des outils autour du texte, de l'image et de la vidéo

Dans l'immédiat, cette nouvelle équipe travaillera à la fois sur des expériences type chatbot, centrées autour du texte (pour WhatsApp ou Messenger), de l'image avec des filtres Instagram ou des formats pubs innovants, et même de la vidéo ou des formats multimédias. Selon le site américain Axios, la nouvelle équipe sera dirigée par Ahmad Al-Dahle, vice-président de Meta chargé de l'IA et du machine learning, qui a travaillé auparavant pendant seize ans chez Apple.

Il faut noter que Meta dispose d'importances ressources en intelligence artificielle avec de nombreuses équipes spécialisées sur le sujet, mais dont une large partie se concentre sur la recherche au sein de Meta AI, anciennement Facebook AI Research (FAIR). Ces chercheurs ont publié bon nombre d'expériences utilisant des techniques d'IA générative depuis deux ans (Galactica et Blenderbot, parmi les derniers en date), mais sans que celles-ci ne soient intégrés aux produits de l'entreprise. Cette équipe dédiée à l'intégration de ces technologies dans Facebook, WhatsApp et Instagram doit remédier à ce problème.

L'IA générative, le sujet du moment

Ces technologies d'IA génératives sont le grand sujet du moment. Des centaines – voire des milliers – de start-up ont été créées suite au succès des générateurs d'images (Dall-E, mais surtout Midjourney et Stable Diffusion), puis des chatbots évolués du type de ChatGPT et de ses dérivés. Les grandes entreprises technologiques n'y ont pas été insensibles non plus. Google a intensifié ses efforts face aux vélléités de Microsoft dans la recherche, et Snap vient de lancer son propre chatbot intelligent, "My AI", directement intégré à l’application pour ses utilisateurs payants.