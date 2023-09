Meta et EssilorLuxottica lancent leurs nouvelles lunettes connectées "Ray-Ban Meta"

Meta s'est fendu de trois annonces lors de sa conférence Connect du 27 septembre 2023 : le lancement du Quest 3, l'arrivée de chatbots sur Messenger, Instagram et WhatsApp, et la sortie de nouvelles lunettes connectées, toujours en collaboration avec EssilorLuxottica et sa marque Ray-Ban.



Baptisées Ray-Ban Meta, celles-ci font suite aux Ray-Ban Stories, qui avaient été commercialisées en France en avril 2022. Leur succès limité (seules 300 000 paires auraient été vendues à travers le monde) n'a pas découragé les partenaires. Toujours vendues à partir de 329 euros, les Ray-Ban Meta ont été améliorées sur tous les plans, à commencer par leur design.

Plus fines et plus légères

Leur silhouette a été affinée et leur poids réduit (le modèle Wayfarer pèse 48,6 grammes). La répartition du poids a été améliorée et l'ajustement au niveau du nez utilise des coussins en caoutchouc, comme des lunettes classiques.







Un nouveau modèle fait aussi son apparition : Headliner, qui se veut un look rétro. Ils sont disponibles en coloris noir mat et en noir brillant, ainsi qu'avec trois nouvelles couleurs de montures transparentes : Caramel, Jeans et Rebel Black. Comme le modèle précédent, une multitude de verres sont disponibles (correcteurs, progressifs, polarisants...).

Meilleur son, meilleure caméra

Les Ray-Ban Meta sont équipées de nouveaux haut-parleurs conçus sur-mesure avec un son 50% plus puissant et deux fois plus de basses. Cette conception revue et corrigée dirige également mieux le flux sonore pour un meilleur confort d'écoute dans les environnements bruyants, mais aussi pour qu'il soit moins audible aux alentours dans les environnements calmes. De plus, un capteur a été ajouté qui met automatiquement la musique en pause lorsque l'utilisateur retire ses lunettes.







Une batterie de cinq microphones permet une capture très fidèle de la voix, mais aussi des sons environnants lorsque l'utilisateur enregistre une vidéo. Côté visuel, les Ray-Ban Meta embarquent des caméras ultra grand-angle de 12 mégapixels.



Elles permettent de prendre des photos au format portrait de 3024 x 4032 pixels et des vidéos d'une résolution de 1440 x 1920 pixels à 30 images par seconde. La durée maximale des vidéos reste de 60 secondes. Les lunettes disposent de 32 Go de stockage, ce qui leur permet d'enregistrer jusqu'à 500 photos et 100 vidéos de 30 secondes.

Du livestream pour les influenceurs

Grande nouveauté : il est désormais possible de diffuser un flux vidéo en direct sur Facebook ou Instagram. Les lunettes pourront même donner le nombre de spectateurs ou lire des commentaires à voix haute.







Les Ray-Ban Meta sont dotées d'une puce Snapdragon AR1 Gen 1 co-développée avec Qualcomm pour répondre au mieux à leur besoin. Elle permet entre autres une consommation réduite, qui se traduit par une autonomie de 4 heures pour un "usage varié". Comme le modèle précédent, elles sont vendues avec un étui de protection qui intègre une batterie et permet de les recharger jusqu'à 8 fois, leur conférant 32 heures de charge supplémentaire (une recharge complète prend 75 minutes). Ce dernier a été redessiné pour être plus compact et 32% plus léger.

Un assistant intelligent intégré

Enfin, l'intelligence artificielle étant plus que jamais dans l'air du temps, Meta a adapté une version de son assistant Meta AI pour ces Ray-Ban. Il permettra aux utilisateurs de chercher des informations ou de faire de la commande vocale en disant "Hey Meta". Dès l'année prochaine, l'entreprise compte le rendre multimodal, c'est-à-dire qu'il pourra analyser ce que voient les lunettes pour répondre à une question ou traduire une inscription (à titre d'exemple).



A noter néanmoins que l'assistant ne sera disponible qu'aux Etats-Unis lors du lancement commerciale des lunettes, le 17 octobre 2023. Aucune date de disponibilité en Europe n'a été communiquée.